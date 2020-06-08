Испания
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Один из защитников Реала получил травму и пропустит три недели
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Как сообщает официальный сайт "Реала", Начо Фернандес получил повреждение на тренировке.
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Сообщается, что у него растяжение мышцы правого бедра. Испанские СМИ передают, что вероятный срок его восстановления - три недели.
Parte médico de Nacho. #RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 8, 2020
Отметим, что Начо нельзя назвать игроком основы "сливочных". В текущем сезоне 30-летний защитник провел 9 матчей и забил два гола.
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