Один из защитников Реала получил травму и пропустит три недели

Как сообщает официальный сайт "Реала", Начо Фернандес получил повреждение на тренировке.

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Сообщается, что у него растяжение мышцы правого бедра. Испанские СМИ передают, что вероятный срок его восстановления - три недели.

Parte médico de Nacho. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 8, 2020

Отметим, что Начо нельзя назвать игроком основы "сливочных". В текущем сезоне 30-летний защитник провел 9 матчей и забил два гола.