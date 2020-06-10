Севилья - Бетис. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Чемпионат Испании вышел из карантина, и начнет финишный спурт севильское дерби – "Севилья" против "Бетиса". Изюминкой этого противостояния всегда были болельщики на трибунах, но и без них матч обещает быть интересным. "Огурцы" не решают острых турнирных задач, а вот "Севилья" борется за Лигу чемпионов. И в этой борьбе важно каждое очко.

Матч 2-го тура Ла Лиги "Севилья" - "Бетис" состоится 11-го июня 2020-го года в 23:00. Прямая видеотрансляция в Украине – телеканал "Футбол 1". Также матч будет доступен на MEGOGO, Киевстар ТВ, Vodafone TB, Oll.tv.

Обо всех нюансах матча читайте в анонсе поединка от Игоря Семйона >>>. Для тех, у кого не будет доступа к видео, в матч-центре UA-Футбол состоится текстовая трансляция >>>.

Где еще смотреть онлайн прямой видеоэфир матча "Севилья" - "Бетис"?