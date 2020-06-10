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Севилья - Бетис. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Севилья - Бетис: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.06.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Чемпионат Испании вышел из карантина, и начнет финишный спурт севильское дерби – "Севилья" против "Бетиса". Изюминкой этого противостояния всегда были болельщики на трибунах, но и без них матч обещает быть интересным. "Огурцы" не решают острых турнирных задач, а вот "Севилья" борется за Лигу чемпионов. И в этой борьбе важно каждое очко.
Матч 2-го тура Ла Лиги "Севилья" - "Бетис" состоится 11-го июня 2020-го года в 23:00. Прямая видеотрансляция в Украине – телеканал "Футбол 1". Также матч будет доступен на MEGOGO, Киевстар ТВ, Vodafone TB, Oll.tv.
Обо всех нюансах матча читайте в анонсе поединка от Игоря Семйона >>>. Для тех, у кого не будет доступа к видео, в матч-центре UA-Футбол состоится текстовая трансляция >>>.
Где еще смотреть онлайн прямой видеоэфир матча "Севилья" - "Бетис"?
- Беларусь - Сетанта Спорт;
- Канада - beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada;
- Чехия - Digi Sport 1, DIGI GO;
- Венгрия - Spíler2;
- Польша - Eleven Sports 1 Poland;
- Испания - Movistar +, Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Mitele Plus.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.