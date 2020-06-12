Примера. 28-й тур. Хетафе теряет шанс вернуться в зону Лиги Чемпионов

Во втором пост-карантинном матче испанской Примеры встречались команды, которые стали, пожалуй, главными сенсациями нынешнего чемпионата - "Гранада" принимала "Хетафе". От первой ожидали борьбы за выживание, а она уверена держится в середине турнирной таблицы. Второго привыкли называть середняком, но команда Бордаласа длительное время идет в группе лидеров, имея даже шансы на путевку в Лигу Чемпионов.

Собственно, более высокая позиция "Хетафе" (пятая на момент начала тура) обусловила более активную игру гостей в начале матча. Это никак не сказывалось на количестве опасных моментов, но удавка постепенно затягивалась. В конце концов, в середине первого тайма мадридцы таки открыли счет. Размашистая атака завершилась пасом Молины на выход Дейверсону - бразилец не смог переиграть голкипера, но мяч отлетел к Кукурелле, который сбросил под удар Тимору. Давид, который после нового года наиграл аж 37 минут, пробил под перекладину с 18-ти метров.

Кукурелла мог и второй оформить, но залез в минимальный офсайд, запоров классный заброс от Нема. Впрочем, пробив мимо голкипер, он не учел защитника, который успел вынести мяч с линии ворот. Гол и так не был бы засчитан, но эпизод демонстрировал, что "Гранада" не собирался сдаваться, хотя и ничего в атаке не получалось. Единственный удар за первую 45-минутку нанес головой Фернандес - Сория парировал.

Мало что изменилось на поле и после перерыва, несмотря на замены. Хотя "Хетафе" уже спокойнее выбегал в атаку, помня о комфортном преимуществе. Ничто не предвещало беды для мадридцев, но в итоге матч завершился поражением. Антигероем можно назвать Давида Сорию. Сначала голкипер странным образом среагировал на подачу Мачиса (момент сложный, мяч летел в ворота, выскакивал Фернандес, но это не снимает ответственности). В итоге мяч опускался на линию, а свой же защитник Даконам затолкал его в сетку.

А на 79-й минуте Сория отбил перед собой не самый сложный удар Фернандеса, тем самым позволив ему добить мяч в сетку. По большому счет, те моменты и опасными трудно назвать, однако этого "Гранаде" хватило, чтобы отпраздновать важную победу - красно-белые поднялись на восьмое место, тогда как "Хетафе" остался на пятом.

Гранада. Стадион Нуэво Лос Каменес

"Гранада" - "Хетафе" 2:1

Голы: Даконам 70 (авт.), Фернандес 79 - Тимор 20

"Гранада": Силва - Фулкье (Федерико Вико 46), Гоналон (Этеки 59), Г.Санчес, Солдадо (Кортес 70), Мачис (Вальехо 85), Нева, Диас, Эррера (Диаш 70), Дуарте, Карлос Фернандес

"Хетафе": Сория - Даконам, Этебо, Ньом (Амат Дьедиу 84), Дейверсон (Анхель 60), Кукурелла (Кенеди 77), Этчейта, М. Оливера, Д. Суарес, Молина, Тимор (Уго Дуро 84)

Предупреждения: Диас 10, Фернандес 16, Солдадо 45+1, Гоналон 49, Эррера 68, Г.Санчес 90 - Этчейта 23, Этебо 61, Д.Суарес 90