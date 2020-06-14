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Игроки Шахтера поддержали Исмаили и вышли на разминку в футболках: "Исма, мы с тобой"

Испания
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Футболисты "горняков" провели акцию перед матчем с "Колосом"

Игроки Шахтера поддержали Исмаили и вышли на разминку в футболках: "Исма, мы с тобой"
Новина українською

В рамках 26-го тура УПЛ "Шахтер" играет с "Колосом".

Перед матче игроки "горняков" провели акцию в поддержку травмированного левого защитника Исмаили - футболисты донецкого клуба вышли на разминку в футболках с изображением бразильца и с надписью: "Исма, мы с тобой".

Напомним, вчера официальный сайт "Шахтера" сообщил, что порвал "кресты" и выбыл на 6 месяцев.

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили УПЛ Колос (Ковалевка)
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