Игроки Шахтера поддержали Исмаили и вышли на разминку в футболках: "Исма, мы с тобой"

В рамках 26-го тура УПЛ "Шахтер" играет с "Колосом".

Перед матче игроки "горняков" провели акцию в поддержку травмированного левого защитника Исмаили - футболисты донецкого клуба вышли на разминку в футболках с изображением бразильца и с надписью: "Исма, мы с тобой".

Напомним, вчера официальный сайт "Шахтера" сообщил, что порвал "кресты" и выбыл на 6 месяцев.