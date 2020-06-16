Реал рассматривает де Лигта в качестве замены Рамосу

Руководство мадридского "Реала" попытается оформить трансфер центрального защитника туринской "Ювентуса" Маттейса де Лигта. "Сливочные" рассматривают 20-летнего нидерландца как замену Серхио Рамосу, сообщает Calciomercato.com.

"Реал" не собирается подписывать де Лигта этим летом, однако клуб будет готов заплатить за него около € 100 млн в ближайшем будущем.

Контракт де Лигта с "Ювентусом" рассчитан до 30 июня 2024 года. В нынешней кампании защитник забил 2 мяча в 20 матчах итальянской Серии А. Маттейс также помог "старой синьоре" в 5 встречах Лиги чемпионов и 3 играх Кубка Италии.