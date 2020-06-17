Ривалдо: Месси должен помочь Гризманну не стать "новым Коутиньо"

Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо опасается, что Гризманн может потерять свое место в каталонском клубе. Он считает, что нынешний капитан должен ему помочь.

"Барселона" выиграла два последних матча и в двух Гризманн играл в старте. Однако пока что это не от футболист, который играл в "Атлетико". Он должен доказать свое качество на поле.

Месси важно помочь ему. Болельщики переживают, что Антуан может стать "новым Коутиньо". Лео может отдавать Гризманну пробивать штрафные или пенальти, чтобы он забивал больше и почувствовал уверенность", - цитирует бразильца Betfair.

Ранее сообщалось, что каталонцы не планируют продавать игрока летом.