СМИ: Барселона не продаст Гризманна летом

Антуан Гризманн летом не покинет каталонскую "Барселону". Об этом передает Mundo Deportivo.

Руководство клуба, несмотря на все слухи, не рассматривает продажу француза. Из-за тяжелого старта в новой команде была информация, что Гризманна могут обменять на Неймара.

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В текущем сезоне на счету Антуана 37 матчей, в которых было совершено 18 результативных действий (14+4).