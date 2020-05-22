Испания
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СМИ: Барселона не продаст Гризманна летом
Даже несмотря на непростую адаптацию
Антуан Гризманн летом не покинет каталонскую "Барселону". Об этом передает Mundo Deportivo.
Руководство клуба, несмотря на все слухи, не рассматривает продажу француза. Из-за тяжелого старта в новой команде была информация, что Гризманна могут обменять на Неймара.
В текущем сезоне на счету Антуана 37 матчей, в которых было совершено 18 результативных действий (14+4).
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