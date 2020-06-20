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Примера. 30-й тур. Севилья - Барселона 0:0. Услуга для Зизу

Испания
(1 голосов)

Реал получил возможность догнать Барсу по очкам

Примера. 30-й тур. Севилья - Барселона 0:0. Услуга для Зизу
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Предыдущие два матча служили для "Барселоны" разминкой – актуальной во времена "послекарантина". А уже сегодня, в 30-м туре Ла Лиги, каталонцы столкнулись со сложным испытанием – с командой, которая борется за попадание в призовую тройку.

И здесь уже Кике Сетьену пришлось понервничать. Нервничал даже обычно спокойный Лео Месси, когда в конце первого тайма сбил с ног явно более мощного по габаритам Диего Карлоса. Так аргентинец вступился за своего товарища Луиса Суареса – отомстил за фол против него. А также немного выпустил пар, накопившийся из-за нерешенных игровых задач.

Примера. 30-й тур. Севилья - Барселона 0:0. Услуга для Зизу - изображение 1

"Барселона" больше владела мячом и значительно лучше играла в пас (неудивительно), но Вацлика беспокоила не слишком часто. Месси классно пробил со штрафного, однако Жюль Кунде подставил голову под мяч. С другим ударом аргентинца, а также с попыткой Луиса Суареса, справился уже непосредственно Вацлик.

Что "Севилья"? Команда пыталась высоко прессинговать соперника и быстро выходить в контратаки. Получалось эпизодически. Матч вообще начался с удара нервионцев, но это даже пристрелкой трудно назвать. А вот выстрел Жюля Кунде низом с прицелом под дальнюю штангу – супер-шанс. Однако мяч пролетел рядом со штангой.

После перерыва "Севилья" не просто выровняла игру, но и перетянула преимущество на свою сторону. Команда Хулена Лопетеги действовала лучше почти в каждом из компонентов, хотя забить не смогла.

Примера. 30-й тур. Севилья - Барселона 0:0. Услуга для Зизу - изображение 2

Удобные шансы упустили Лукас Окампос и Мунир Эль-Хаддади. В обоих случаях хорошо сыграл тер Штеген. Теперь уже относительно игры гостей возникали вопросы: кроме удара со штрафного от Лионеля Месси, до 75-й минуты ничего не было.

Во время финального отрезка игры активизировалась "Барса". Но "Севилья" не повторяла прошлых ошибок и в чемпионских раундах держала спину ровно. В одной из контратак шла убийственная передача на одинокого игрока перед воротами, но Херард Пике разрядил ситуацию. Лукас Окампос из последних сил пробил с острого угла, однако для тер Штегена это испытанием не стало. И, наконец, супер-шанс Регилона: с нескольких метров он пробил бездарно в руки вратарю.

"Севилья", возможно, и наработала на гол, но и "Барса" старалась. Хорошая возможность была у Луиса Суареса, но из пределов штрафной зоны в одно касание он пробил выше ворот. 0:0. Результат в пользу Зизу.

Уже в воскресенье у "Реала" будет возможность вернуть себе первое место турнирной таблицы.

Примера. 30-й тур. Севилья - Барселона 0:0. Услуга для Зизу - изображение 3

Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Барселона" 0:0

"Севилья": Томаш Вацлик, Лукас Окампос (Франко Васкес 85), Жюль Кунде, Хесус Навас, Люк де Йонг (Юссеф Эн-Несири 68), Мунир Эль-Хаддади (Сусо 59), Диего Карлос, Оливер Торрес (Эвер Банега 46), Серхио Регилон, Хоан Хордан (Неманья Гудель 69), Фернандо Франсиско Режес

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Херард Пике, Иван Ракитич (Рики Пуч 88), Серхио Бускетс, Клеман Лангле, Луис Суарес, Лионель Месси, Хорди Альба, Мартин Брайтвайт (Артур Рамос 63), Артуро Видаль (Антуан Гризманн 77)

Предупреждения: Серхио Регилон 26, Фернандо Франсиско Режес 45+3, Эвер Банега 62 - Херард Пике 39, Серхио Бускетс 45+3

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Севилья (Испания)
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Комментарии (22)
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таврия19752009 (симферополь)
20.06.2020 в 01:18
Тренер физрук .держать не какого Суареса и выпускать гризмана и фати.походу реал уже выиграл чемпионат
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
20.06.2020 в 01:11
Вообщем, более менее бегущий и мастеровитый соперник, и каталонцы усе.. игры нет, скорости нет. Самое веселое, что Реал не лучше. Кто там кудахтал о силе да лиги????
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+1
-2
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MES QUE UN CLUB
20.06.2020 в 01:13
Пока ты здесь один кудахтаешь. Пойди поспи, сил наберись.))
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
20.06.2020 в 01:14
Первый алень отписался. С почином, парнокопытный:)))
+1
-2
support (Kyiv)
20.06.2020 в 01:15
Расскажи нам про бегущих после карантинных соперниках , мы внимательно тебя послушаем, дурачек дискотечный
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+1
0
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scorpius (Ck)
20.06.2020 в 01:15
В этом сезоне и Барса, и Реал мёртвые, это бесспорно. Но насчет силы ла лиги, то по одному провальному сезону делать выводы крайне глупо, за спиной очень много серьезных достижений, и не только у Барсы с Реалом. Может быть, что это перестройка, а может начало затяжного кризиса - пока рано делать выводы.
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
20.06.2020 в 01:09
У Мессі гра не пішла, утім варіанта Б у Б чи Е не знайшлося А так по грі... тільки великий рахунок не проглядався... Тому нічия закономірний результат. Бо арбітри РЕАЛьно не побажали допомогти команді "бунтівного регіону".
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0
-1
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MES QUE UN CLUB
20.06.2020 в 01:10
Удивил Месси сегодня количеством не точных передач.
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0
-1
support (Kyiv)
20.06.2020 в 01:16
Барса по дефолту играет в 10м (Месси); а сегодня в 9м (Суарес). Ребята чисто на нейтралочке
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
20.06.2020 в 01:08
Ну что тут сказать? Севилья перебегала, но не переиграла. С такой- то реализацией у ворот соперника (на уровне Колоса Коваливка, или Ингульца). Кике Сетьен, кстати, тренер не именитый, но классный. Умеет выжимать из пресыщенных пенсионеров максимум. А на большее эти заслуженные (без иронии) парни не способны. Ничья в пользу Реала, безусловно. Но и там - пенсионный фонд (в основном). Такая себе гонка на ретро автомобилях получается. Без обид, коллеги.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
20.06.2020 в 01:13
Ты что такое говоришь?? Да лига самая самая!
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
20.06.2020 в 01:18
Лига хорошая, без спору. Но кто бежит??? Заслуженные мастера спорта и ветераны. Остальные пока учатся.
0
0
oda1979 (Запорожье)
20.06.2020 в 01:07
Кстати, а по какой такой причине Меську не вытурили с поля за рукоприкладство?? Или хотя бы желтую не показали..
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0
-2
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scorpius (Ck)
20.06.2020 в 01:05
По этому матчу не скажешь, что Барса своей игрой заслуживает чемпионство, всё как-то безыдейно и однообразно. Половина команды - кто все эти люди вообще?
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0
0
oda1979 (Запорожье)
20.06.2020 в 01:06
Щаз придёт сохатый и протрубит ответ на твой вопрос. Только вряд ли ответ тебе понравится:))
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.06.2020 в 01:05
суарес в концовке так смачно промазал, что кто-то здесь потёк)))
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0
-1
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MES QUE UN CLUB
20.06.2020 в 01:04
Не скучная игра получилась, правда остроты у ворот маловато было. В принципе это не ничья, а поражение для Барсы и супер шанс для Реала и трудно поверить, что они им не воспользуются, чтобы выиграть ЛаЛигу.
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
20.06.2020 в 01:14
Привет, Алекс. В Реале тоже раздолбаи и пенсионеры ещё те. В голову не берем ( по крайней мере -я). Просто наблюдаем за процессом. Если по-взрослому - обеим командам нужен капитальный ремонт и перезапуск. Но это не наша печаль и не наши затраты, тем более. Болеем за своих, уважаем соперника и желаем, как минимум, здоровья всем, даже парням, которые за Мальорку. Им даже хуже, чем нам.
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
20.06.2020 в 01:18
Привет! А кому сейчас легко? ))
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
20.06.2020 в 01:04
Зная как Барселона и Реал любят в этом сезоне играть друг с другом в поддавки, этот результат еще ничего не означает. У Мадрида впереди нелегкий выезд.
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+2
0
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MES QUE UN CLUB
20.06.2020 в 01:07
Сосьедад сейчас не рыба, не мясо. Не думаю, что они что-то серьёзное противоставят.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
20.06.2020 в 01:02
Алени футбол смотрели, или во время течки не до этого:)))) пешеходы и пенсионеры это все что нужно знать о сегодняшней Барселоне. Севилья могла и очко вырвать, каталонские пенсионеры могу считать себя везунчиками
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0
-3


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