Примера. 30-й тур. Севилья - Барселона 0:0. Услуга для Зизу

Предыдущие два матча служили для "Барселоны" разминкой – актуальной во времена "послекарантина". А уже сегодня, в 30-м туре Ла Лиги, каталонцы столкнулись со сложным испытанием – с командой, которая борется за попадание в призовую тройку.

И здесь уже Кике Сетьену пришлось понервничать. Нервничал даже обычно спокойный Лео Месси, когда в конце первого тайма сбил с ног явно более мощного по габаритам Диего Карлоса. Так аргентинец вступился за своего товарища Луиса Суареса – отомстил за фол против него. А также немного выпустил пар, накопившийся из-за нерешенных игровых задач.

"Барселона" больше владела мячом и значительно лучше играла в пас (неудивительно), но Вацлика беспокоила не слишком часто. Месси классно пробил со штрафного, однако Жюль Кунде подставил голову под мяч. С другим ударом аргентинца, а также с попыткой Луиса Суареса, справился уже непосредственно Вацлик.

Что "Севилья"? Команда пыталась высоко прессинговать соперника и быстро выходить в контратаки. Получалось эпизодически. Матч вообще начался с удара нервионцев, но это даже пристрелкой трудно назвать. А вот выстрел Жюля Кунде низом с прицелом под дальнюю штангу – супер-шанс. Однако мяч пролетел рядом со штангой.

После перерыва "Севилья" не просто выровняла игру, но и перетянула преимущество на свою сторону. Команда Хулена Лопетеги действовала лучше почти в каждом из компонентов, хотя забить не смогла.

Удобные шансы упустили Лукас Окампос и Мунир Эль-Хаддади. В обоих случаях хорошо сыграл тер Штеген. Теперь уже относительно игры гостей возникали вопросы: кроме удара со штрафного от Лионеля Месси, до 75-й минуты ничего не было.

Во время финального отрезка игры активизировалась "Барса". Но "Севилья" не повторяла прошлых ошибок и в чемпионских раундах держала спину ровно. В одной из контратак шла убийственная передача на одинокого игрока перед воротами, но Херард Пике разрядил ситуацию. Лукас Окампос из последних сил пробил с острого угла, однако для тер Штегена это испытанием не стало. И, наконец, супер-шанс Регилона: с нескольких метров он пробил бездарно в руки вратарю.

"Севилья", возможно, и наработала на гол, но и "Барса" старалась. Хорошая возможность была у Луиса Суареса, но из пределов штрафной зоны в одно касание он пробил выше ворот. 0:0. Результат в пользу Зизу.

Уже в воскресенье у "Реала" будет возможность вернуть себе первое место турнирной таблицы.

Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Барселона" 0:0

"Севилья": Томаш Вацлик, Лукас Окампос (Франко Васкес 85), Жюль Кунде, Хесус Навас, Люк де Йонг (Юссеф Эн-Несири 68), Мунир Эль-Хаддади (Сусо 59), Диего Карлос, Оливер Торрес (Эвер Банега 46), Серхио Регилон, Хоан Хордан (Неманья Гудель 69), Фернандо Франсиско Режес

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Херард Пике, Иван Ракитич (Рики Пуч 88), Серхио Бускетс, Клеман Лангле, Луис Суарес, Лионель Месси, Хорди Альба, Мартин Брайтвайт (Артур Рамос 63), Артуро Видаль (Антуан Гризманн 77)

Предупреждения: Серхио Регилон 26, Фернандо Франсиско Режес 45+3, Эвер Банега 62 - Херард Пике 39, Серхио Бускетс 45+3