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Сельта продлила контракт с Оскаром Гарсией

Испания
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Специалист возглавил команду в 2019-м году

Сельта продлила контракт с Оскаром Гарсией
Новина українською

Испанская "Сельта" объявила о продлении контракта с главным тренером команды Оскаром Гарсией, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение со специалистом рассчитано на два года.

После 31 матча в текущем сезоне Ла Лиги "Сельта" занимает 16-е место, набрав 33 очка. Гарсия возглавляет команду с ноября 2019 года. Ранее он тренировал "Уотфорд", "Сент-Этьен" и "Олимпиакос".

В 32-м туре "Сельта" примет "Барселону" на своём поле. Матч состоится завтра, 27 июня.

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В статье: Сельта (Виго) Оскар Гарсия
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