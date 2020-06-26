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Сельта продлила контракт с Оскаром Гарсией
Специалист возглавил команду в 2019-м году
Испанская "Сельта" объявила о продлении контракта с главным тренером команды Оскаром Гарсией, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение со специалистом рассчитано на два года.
После 31 матча в текущем сезоне Ла Лиги "Сельта" занимает 16-е место, набрав 33 очка. Гарсия возглавляет команду с ноября 2019 года. Ранее он тренировал "Уотфорд", "Сент-Этьен" и "Олимпиакос".
В 32-м туре "Сельта" примет "Барселону" на своём поле. Матч состоится завтра, 27 июня.
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