Сельта продлила контракт с Оскаром Гарсией

Испанская "Сельта" объявила о продлении контракта с главным тренером команды Оскаром Гарсией, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение со специалистом рассчитано на два года.

После 31 матча в текущем сезоне Ла Лиги "Сельта" занимает 16-е место, набрав 33 очка. Гарсия возглавляет команду с ноября 2019 года. Ранее он тренировал "Уотфорд", "Сент-Этьен" и "Олимпиакос".

В 32-м туре "Сельта" примет "Барселону" на своём поле. Матч состоится завтра, 27 июня.