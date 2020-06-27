Испания
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Эспаньол уволил третьего тренера по ходу сезона
Дела у "попугаев" идут не лучшим образом
"Эспаньол" объявил об увольнении главного тренера команда Абелардо Фернандеса.
Фернандес стал третьим специалистом "попугаев", покинувшим свой пост по ходу этого сезона. Ранее в октябре каталонский клуб расстался с Давидом Гальего, после чего в декабре был отправлен в отставку заменивший его Пабло Мачин.
До конца нынешнего сезона команду будет возглавлять Руфете, занимающий должность спортивного директора.
"Эспаньол" идет на 20-м месте в Ла Лиге, имея в своем активе 24 очка.
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