Эспаньол уволил третьего тренера по ходу сезона

"Эспаньол" объявил об увольнении главного тренера команда Абелардо Фернандеса.

Фернандес стал третьим специалистом "попугаев", покинувшим свой пост по ходу этого сезона. Ранее в октябре каталонский клуб расстался с Давидом Гальего, после чего в декабре был отправлен в отставку заменивший его Пабло Мачин.

До конца нынешнего сезона команду будет возглавлять Руфете, занимающий должность спортивного директора.

"Эспаньол" идет на 20-м месте в Ла Лиге, имея в своем активе 24 очка.