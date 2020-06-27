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Эспаньол уволил третьего тренера по ходу сезона

Испания
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Дела у "попугаев" идут не лучшим образом

Эспаньол уволил третьего тренера по ходу сезона
Новина українською

"Эспаньол" объявил об увольнении главного тренера команда Абелардо Фернандеса.

Фернандес стал третьим специалистом "попугаев", покинувшим свой пост по ходу этого сезона. Ранее в октябре каталонский клуб расстался с Давидом Гальего, после чего в декабре был отправлен в отставку заменивший его Пабло Мачин.

До конца нынешнего сезона команду будет возглавлять Руфете, занимающий должность спортивного директора.

"Эспаньол" идет на 20-м месте в Ла Лиге, имея в своем активе 24 очка.

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В статье: Эспаньол (Барселона) Абелардо Фернандес
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