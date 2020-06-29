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Пользуясь шансом. Эспаньол – Реал 0:1. Видео гола и обзор матча

Испания
(1 голосов)

Эспаньол - Реал ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 28.06.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Пользуясь шансом. Эспаньол – Реал 0:1. Видео гола и обзор матча
UA-Футбол
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Зидан уже набрался нужного опыта, чтобы не допускать ошибок в таких поединках. "Барса" в 36-м туре потеряла очки, поэтому у "Реала" был отличный шанс воспользоваться ситуацией и уйти в отрыв. Так и случилось. Победа 1:0 – и три очка в кармане.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 32-го тура Ла Лиги "Эспаньол" - "Реал".\

Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"
"Эспаньол" - "Реал" 0:1
Гол: Каземиро, 45

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Эспаньол (Барселона)
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