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Пользуясь шансом. Эспаньол – Реал 0:1. Видео гола и обзор матча
Эспаньол - Реал ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 28.06.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
Зидан уже набрался нужного опыта, чтобы не допускать ошибок в таких поединках. "Барса" в 36-м туре потеряла очки, поэтому у "Реала" был отличный шанс воспользоваться ситуацией и уйти в отрыв. Так и случилось. Победа 1:0 – и три очка в кармане.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 32-го тура Ла Лиги "Эспаньол" - "Реал".\
Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"
"Эспаньол" - "Реал" 0:1
Гол: Каземиро, 45
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