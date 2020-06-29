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Барселона - Атлетико. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Барселона - Атлетико: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.06.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Атлетико" движется по дистанции быстрым шагом, а "Барселона" после карантина потеряла очки уже в двух матчах. Соответственно, лидерство в таблице также не ее. Пресса трубит о внутрикомандных дрязгах, в то время как в коллективе Симеоне все гармонично. Интересно, как все это отразится на очном поединке представителей группы лучших испанских команд?
Матч состоится 30-го июня 2020-го года в 23:00. В матч-центре UA-Футбол читайте онлайн текстовую трансляцию поединка >>>. В разделе "Испания" найдете анонс и прогноз матча от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – телеканал "Футбол 1".
Также матч покажут на платформах MEGOGO, Oll.tv, Vodafone.TV, Киевстар.ТВ. Где еще смотреть онлайн прямой эфир поединка 33-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Атлетико"?
- Беларусь - Сетанта Спорт;
- Канада - beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 1,
- Венгрия - Spíler2, Spíler Extra;
- Турция - Spor Smart D-Smart GO.
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- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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