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Барселона - Атлетико. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Барселона - Атлетико: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.06.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона - Атлетико. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" движется по дистанции быстрым шагом, а "Барселона" после карантина потеряла очки уже в двух матчах. Соответственно, лидерство в таблице также не ее. Пресса трубит о внутрикомандных дрязгах, в то время как в коллективе Симеоне все гармонично. Интересно, как все это отразится на очном поединке представителей группы лучших испанских команд?

Матч состоится 30-го июня 2020-го года в 23:00. В матч-центре UA-Футбол читайте онлайн текстовую трансляцию поединка >>>. В разделе "Испания" найдете анонс и прогноз матча от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – телеканал "Футбол 1".

Также матч покажут на платформах MEGOGO, Oll.tv, Vodafone.TV, Киевстар.ТВ. Где еще смотреть онлайн прямой эфир поединка 33-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Атлетико"?

  • Беларусь - Сетанта Спорт;
  • Канада - beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 1,
  • Венгрия - Spíler2, Spíler Extra;
  • Турция - Spor Smart D-Smart GO.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Чемпионат Испании Где смотреть футбол
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