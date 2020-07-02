Украинское дерби в Сегунде? Альбасете - Алькоркон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Сегунда не отстает в плане плотности календаря от Ла Лиги – матчи проходят ежедневно, команды играют каждый третий-четвертый день. Роман Зозуля был одним из героем последнего матча "Альбасете", но на горизонте уже другое испытание – матч против команды другого украинца из Сегунды Сергея Мякушко.

Смотрим вместе прямой эфир матча сегодня, второго июля 2020-го года, в 21:00.

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