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Украинское дерби в Сегунде? Альбасете - Алькоркон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Испания
(1 голосов)

Альбасете - Алькоркон: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.07.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Украинское дерби в Сегунде? Альбасете - Алькоркон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
UA-Футбол
Новина українською

Сегунда не отстает в плане плотности календаря от Ла Лиги – матчи проходят ежедневно, команды играют каждый третий-четвертый день. Роман Зозуля был одним из героем последнего матча "Альбасете", но на горизонте уже другое испытание – матч против команды другого украинца из Сегунды Сергея Мякушко.

Смотрим вместе прямой эфир матча сегодня, второго июля 2020-го года, в 21:00.

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В статье: Роман Зозуля Сергей Мякушко Альбасете (Испания) Сегунда Алькоркон
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