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Украинское дерби в Сегунде? Альбасете - Алькоркон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Альбасете - Алькоркон: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.07.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Сегунда не отстает в плане плотности календаря от Ла Лиги – матчи проходят ежедневно, команды играют каждый третий-четвертый день. Роман Зозуля был одним из героем последнего матча "Альбасете", но на горизонте уже другое испытание – матч против команды другого украинца из Сегунды Сергея Мякушко.
Смотрим вместе прямой эфир матча сегодня, второго июля 2020-го года, в 21:00.
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