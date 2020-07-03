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Месси приостановил переговоры с Барселоной – Зидан считает, что Лионель должен остаться в Примере

Испания
(1 голосов)

Даже главный тренер злейшего соперника высказался

Месси приостановил переговоры с Барселоной – Зидан считает, что Лионель должен остаться в Примере
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Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси приостановил переговоры о новом контракте. Текущий трудовой договор капитана команды истекает в 2021 году. По информации Cadena SER, аргентинец не желает пролонгировать соглашение.

Переговоры стартовали в успешном ключе, но последние события заставили Лионеля пересмотреть свои взгляды. Как сообщает источник, Месси скажет своим ближайшим партнерам по раздевалке, что не хочет быть обузой для клуба. Аргентинцу осточертели постоянные утечки информации, которые выставляют его крайним в различных ситуациях, а также неготовность клуба выработать четкий план проекта развития команды.

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На фоне слухов о том, что Месси покинет "Барселону", решил прокомментировать ситуацию главный тренер "Реала" Зинедин Зидан: "Не знаю, что произойдет в итоге, но мы надеемся, что Месси останется в Испании, мы хотим видеть лучших соперников в рамках лиги".

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В статье: Лионель Месси Зинедин Зидан Барселона
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Источник:
Cadena SER

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Комментарии (1)
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Dr. House (Подолье)
03.07.2020 в 10:20
Никуда Месси не уйдёт. По крайней мере в Европу точно. Только или в Азию или в МЛС. И то не сейчас. Вариант в Европе только один приемлемый - ПСЖ к другу Неймару. Особо у ПСЖ конкурентов нет в чемпионате, играть можно на расслабоне, неспеша, бегать Мбаппе будет и финансово хорошо. В Англии с финансами тоже неплохо, но там стоять пешком не дадут. Италия по деньгам не потянет. Немцы кроме Баварии тоже. И срываться с комфортного места на закате карьеры в неизвестность он не будет.
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