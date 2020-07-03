Месси приостановил переговоры с Барселоной – Зидан считает, что Лионель должен остаться в Примере

Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси приостановил переговоры о новом контракте. Текущий трудовой договор капитана команды истекает в 2021 году. По информации Cadena SER, аргентинец не желает пролонгировать соглашение.

Переговоры стартовали в успешном ключе, но последние события заставили Лионеля пересмотреть свои взгляды. Как сообщает источник, Месси скажет своим ближайшим партнерам по раздевалке, что не хочет быть обузой для клуба. Аргентинцу осточертели постоянные утечки информации, которые выставляют его крайним в различных ситуациях, а также неготовность клуба выработать четкий план проекта развития команды.

На фоне слухов о том, что Месси покинет "Барселону", решил прокомментировать ситуацию главный тренер "Реала" Зинедин Зидан: "Не знаю, что произойдет в итоге, но мы надеемся, что Месси останется в Испании, мы хотим видеть лучших соперников в рамках лиги".