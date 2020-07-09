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Прогнозируемый итог дерби. Барселона - Эспаньол 1:0. Обзор матча и видео гола
Барселона - Эспаньол ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 08.07.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
Для "Барселоны" это важный итог дерби. "Блаугранас" не только сохранили свои позиции в гонке за чемпионство, но и отправили в Сегунду злостного врага "Эспаньол".
Хотя матч не был легким, а победа оказалась не феерической. Все решил один гол, забитый Луисом Суаресом в начале второго тайма. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 35-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Эспаньол".
Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Эспаньол" - 1:0
Гол: Суарес, 56
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