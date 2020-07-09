Азар работает в общей группе и может быть включен в заявку на Алавес

Испанское издание Marca сообщает, что вингер мадридского "Реала" Эден Азар работал в общей группе на последней тренировке перед матчем 35-го тура Ла Лиги против "Алавеса".

Бельгиец может попасть в заявку на этот матч, но главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан не очень хочет рисковать здоровьям футболиста.

Напомним, Азар получил небольшое повреждение в матче с "Эспаньолом" и испытывает дискомфорт в голеностопе. Из-за этой травмы Эден пропустил поединки против "Хетафе" и "Атлетика".

В текущем сезоне чемпионата Испании бельгийский вингер принял участие в 14 матчах, отметился 1 забитым мячем и отдал 6 голевых передач.