Примера. 35-й тур. Реал - Алавес 2:0. Пенальти в тренде и без Рамоса

Все было не так легко, как может показаться... Бесспорно, после карантина "Реал" не раз выигрывал вполсилы, но сегодня – не тот случай. "Алавес" хоть и безнадежный по результатам в последних матчах (шесть поражений в семи турах после карантина), но не безнадежный на поле. Сегодняшний матч, например, начался именно с моментов "Алавеса".

После подачи с фланга Хоселу выиграл верховую борьбу и пробил в перекладину, а добивание от Лукаса Переса остановил Варан почти на линии ворот. Случайно? Еще был прицельный удар Берка, с которым не без труда справился Куртуа. Не сказать, что "Алавес" превосходил "Реал", однако выглядел достойно – это уж точно.

"Реал" забил быстрый гол, и это определило дальнейшую стратегию команды на игру. Уже на одиннадцатой минуте очередной проход Ферлана Менди на фланге остановил Чимо Наварро. В мяч защитник точно не играл, контакт с соперником состоялся на линии штрафной площади, мяч был в шестнадцатиметровой зоне – это пенальти.

И не важно, что на поле из-за дисквалификации не было штатного "точечного" бомбардира Серхио Рамоса – Карим Бензема в сопровождении улыбки своего партнера, парящей с трибун, уверенно забил гол.

"Реал" существенно превосходил соперника по показателю владения мячом (более 75 процентов игрового времени), значительно чаще бил по воротам, но кроме пенальти, было лишь одно попадание в створ – от того же Карима Бензема. Удары Крооса, Асенсио, Модрича – в молоко.

Еще одно примечательное событие первого тайма – травма арбитра в поле Хиля Мансано, полученная им после столкновения с Лукасом Пересом. На вторую часть матча команды вывел Эктор Родригес, и почти сразу перед ним появилось испытание: засчитать или не засчитать гол Марко Асенсио? Родриго продавил центральную зону, отправил в прорыв Бензема, Карим приблизился к воротам, и отпасовал налево на Марко, который, находясь за линией мяча, легко поразил цель. Вопрос в том, не был ли Бензема в офсайде во время передачи Родриго? Ассистент просигнализировал, что был, но VAR-арбитр скорректировал решение, указав, что в глубине задержался Лагуардия. Поэтому 2:0.

Вот только после этого "Реал" выдохнул с облегчением. Моменты Родриго и Бензема были созданы очень легко, в той же фазе игры Лукас Васкес хорошо подавал на голову Родриго.

После этого произошла вспышка в игре "Алавеса" – очередной момент Хоселу, выход на ворота Эдгара Мендеса. Интересно, но не тенденциозно. За ниточки в этом матче дергал исключительно "Реал". В его власти было забить еще несколько голов, однако Иско, Модрич и Родриго не переиграли Роберто Хименеса. Для вратаря "Алавеса", кстати, это был хороший поединок.

Между "Реалом" и "Барсой" снова четыре очка. За три тура до окончания чемпионата. Борьба за корону приобретает очертания формальности.

Мадрид. Стадион Альфредо Ди Стефано

"Реал" - "Алавес" 2:0

Голы: Карим Бензема 11 (пен.), Марко Асенсио 50

"Реал": Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Карим Бензема (Эден Азар 82), Карлос Каземиро (Браим Диас 90+4), Лукас Васкес, Лука Модрич (Федерико Вальверде 70), Ферлан Менди, Марко Асенсио (Винисиус Жуниор 70), Родриго Силва (Иско 82)

"Алавес": Роберто Хименес, Родриго Эли, Виктор Лагуардия, Лукас Перес (Луис Роха 55), Виктор Камараса, Хоселу (Хосе Родригес 69), Чимо Наварро (Мартин Падилья 23), Любомир Фейса (Мохаммед Махмуд 55), Адриан Марин, Эдгар Мендес (Борха Сайнс 68), Оливер Берк

Предупреждение: Мохаммед Махмуд 83