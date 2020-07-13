Овьедо в гостях победил одного из лидеров. Лунин пропустил дважды на компенсированных минутах

Удивительный матч... "Овьедо", один из претендентов на вылет, на чужом поле разобрался с одним из претендентов на повышение в классе. На 90+1-й минуте гости выигрывали с идеальным счетом 4:0, но в компенсированное время Лунин пропустил дважды.

Обидно, потому как мог быть "сухарь". Сначала Андрей не помешал удару с близкого расстояния – шансов спасти не было. А потом пропустил ударом с пенальти от именитого Синдзи Кагавы. Кроме этих двух эпизодов, имели место еще три удара по плоскости его ворот. Один из сейвов, - в середине второго тайма, - выдался весьма зрелищным.

А вообще, Лунин по итогам этой игры не герой и не антигерой. В свете софитов купались другие. Четыре гола за матч "Овьедо" забивает не так уж и часто. Астурийцы близки к спасению от вылета.

Сегунда. 40-й тур

"Сарагоса" - "Овьедо" 2:4

Голы: Мигель Линарес 90+4, Синдзи Кагава 90+7 (пен.) - Самуэль Оберг 15, Марко Сангалли 45, Йоэль Барсенас 79, Ортуньо 90+1