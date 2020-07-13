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Упущенный на последних минутах клин-шит. Видеообзор матча Сарагоса - Овьедо 2:4
Сарагоса - Овьедо ⋉ 2:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 12.07.2020 ⋇ Сегунда на UA-Футбол
"Овьедо" провел мощный матч на поле одного из лидеров Сегунды, забив ему четыре мяча. До 90+3-й минуты Андрей Лунин играл на ноль, однако затем пропустил дважды в течение трех минут. Это не помешало победе "Овьедо", однако испортило личную статистику украинского вратаря.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 40-го тура Сегунды.
Сегунда. 40-й тур
"Сарагоса" - "Овьедо" 2:4
Голы: Мигель Линарес 90+4, Синдзи Кагава 90+7 (пен.) - Самуэль Оберг 15, Марко Сангалли 45, Йоэль Барсенас 79, Ортуньо 90+1
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