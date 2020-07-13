Упущенный на последних минутах клин-шит. Видеообзор матча Сарагоса - Овьедо 2:4

"Овьедо" провел мощный матч на поле одного из лидеров Сегунды, забив ему четыре мяча. До 90+3-й минуты Андрей Лунин играл на ноль, однако затем пропустил дважды в течение трех минут. Это не помешало победе "Овьедо", однако испортило личную статистику украинского вратаря.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 40-го тура Сегунды.

Сегунда. 40-й тур

"Сарагоса" - "Овьедо" 2:4

Голы: Мигель Линарес 90+4, Синдзи Кагава 90+7 (пен.) - Самуэль Оберг 15, Марко Сангалли 45, Йоэль Барсенас 79, Ортуньо 90+1