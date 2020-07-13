Спустя 14 лет: Кадис вернулся в Ла Лигу

Футбольный клуб "Кадис" стал первым клубом Сегунды, который завоевал право выступать в Ла Лиге в сезоне-2020/21.

Команда из Андалусии за два тура до конца первенства уже не сможет опуститься ниже второго места – это гарантирует ей повышение в классе. После 40 туров "Кадис" лидирует с 69 очками в активе, "Уэска" отстает на 5 зачетных пунктов, а "Сарагоса" – на 7.

???????? ¡A PRIMERA OÉ! pic.twitter.com/pG99rnWZor — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) July 12, 2020

В Примере "Кадис" в последний раз выступал в сезоне-2005/06. Тогда клуб финишировал 19-м и вылетел во второй по силе испанский дивизион.