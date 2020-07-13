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Спустя 14 лет: Кадис вернулся в Ла Лигу

Испания
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Спустя 14 лет: Кадис вернулся в Ла Лигу
Новина українською

Футбольный клуб "Кадис" стал первым клубом Сегунды, который завоевал право выступать в Ла Лиге в сезоне-2020/21.

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Команда из Андалусии за два тура до конца первенства уже не сможет опуститься ниже второго места – это гарантирует ей повышение в классе. После 40 туров "Кадис" лидирует с 69 очками в активе, "Уэска" отстает на 5 зачетных пунктов, а "Сарагоса" – на 7.

В Примере "Кадис" в последний раз выступал в сезоне-2005/06. Тогда клуб финишировал 19-м и вылетел во второй по силе испанский дивизион.

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В статье: Примера Чемпионат Испании Сегунда Ла Лига Кадис
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