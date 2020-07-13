Вингер Севильи: Ты смотришь на Месси как на Бога. Но Лео очень помогает игрокам

Вингер "Севильи" Лукас Окампос поделился мыслями насчет капитана "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси.

"Первый день в сборной стал для меня шоком. Я встречался с Месси, когда наши команды играли друг против друга, но мы никогда не делили раздевалку.

Во-первых, ты находишься в ступоре, так как это игрок и человек, который, несмотря на всю свою ауру, очень помогает тебе. Ты смотришь на него как на Бога, но Лео реален. Он помогает игрокам чувствовать себя нужными", – рассказал аргентинец.