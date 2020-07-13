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Вингер Севильи: Ты смотришь на Месси как на Бога. Но Лео очень помогает игрокам
Окампос вспомнил свою встречу с Лео в сборной Аргентины
Вингер "Севильи" Лукас Окампос поделился мыслями насчет капитана "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси.
"Первый день в сборной стал для меня шоком. Я встречался с Месси, когда наши команды играли друг против друга, но мы никогда не делили раздевалку.
Во-первых, ты находишься в ступоре, так как это игрок и человек, который, несмотря на всю свою ауру, очень помогает тебе. Ты смотришь на него как на Бога, но Лео реален. Он помогает игрокам чувствовать себя нужными", – рассказал аргентинец.
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Источник:Ole
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