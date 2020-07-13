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Вингер Севильи: Ты смотришь на Месси как на Бога. Но Лео очень помогает игрокам

Испания
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Окампос вспомнил свою встречу с Лео в сборной Аргентины

Вингер Севильи: Ты смотришь на Месси как на Бога. Но Лео очень помогает игрокам
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Вингер "Севильи" Лукас Окампос поделился мыслями насчет капитана "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси.

"Первый день в сборной стал для меня шоком. Я встречался с Месси, когда наши команды играли друг против друга, но мы никогда не делили раздевалку.

Во-первых, ты находишься в ступоре, так как это игрок и человек, который, несмотря на всю свою ауру, очень помогает тебе. Ты смотришь на него как на Бога, но Лео реален. Он помогает игрокам чувствовать себя нужными", – рассказал аргентинец.

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В статье: Лионель Месси Барселона Лукас Окампос Севилья (Испания)
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Источник:
Ole
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