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Симеоне: Интерес Челси к Облаку? Все хотят подписывать лучших

Испания
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Симеоне: Интерес Челси к Облаку? Все хотят подписывать лучших
UA-Футбол
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В последнее время появились слухи о возможном уходе Яна Облака в "Челси". Наставник "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал эту новость.

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"Меня это не удивляет, наших футболистов хотят видеть многие клубы мира. Это логично, что кто-то интересуется Облаком, все хотят подписывать лучших. Ян - наш капитан и очень важный футболист.

Я надеюсь, что мы сможем его сохранить. Он продолжает прогрессировать, а также имеет большой авторитет в раздевалке", - заявил аргентинский тренер.

Отметим, что клаусула в контракте Облака составляет 100 миллионов евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Челси (Лондон) Ян Облак
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