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Симеоне: Интерес Челси к Облаку? Все хотят подписывать лучших
Тяжело не согласиться
В последнее время появились слухи о возможном уходе Яна Облака в "Челси". Наставник "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал эту новость.
"Меня это не удивляет, наших футболистов хотят видеть многие клубы мира. Это логично, что кто-то интересуется Облаком, все хотят подписывать лучших. Ян - наш капитан и очень важный футболист.
Я надеюсь, что мы сможем его сохранить. Он продолжает прогрессировать, а также имеет большой авторитет в раздевалке", - заявил аргентинский тренер.
Отметим, что клаусула в контракте Облака составляет 100 миллионов евро.