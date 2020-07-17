Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Овьедо - Расинг. Смотреть онлайн LIVE прямой видеоэфир матча с участием Андрея Лунина
Овьедо - Расинг: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 17.07.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
В отличие от "Альбасете" Романа Зозули, у "Овьедо", в котором заканчивает сезон украинец Андрей Лунин, благоприятная ситуация для спасения. Теоретически астурийцев сегодня может устроить ничья или даже поражение, но они играют против последней команды Лиги, так что нацеливаются на победу.
Ждем в основе и Андрея Лунина. Начало матча – 17.07.2020 в 22:00. Смотрим прямой эфир поединка.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...