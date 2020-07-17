  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Овьедо - Расинг. Смотреть онлайн LIVE прямой видеоэфир матча с участием Андрея Лунина
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Овьедо - Расинг. Смотреть онлайн LIVE прямой видеоэфир матча с участием Андрея Лунина

Испания
(1 голосов)

Овьедо - Расинг: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 17.07.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Овьедо - Расинг. Смотреть онлайн LIVE прямой видеоэфир матча с участием Андрея Лунина
UA-Футбол
Новина українською

В отличие от "Альбасете" Романа Зозули, у "Овьедо", в котором заканчивает сезон украинец Андрей Лунин, благоприятная ситуация для спасения. Теоретически астурийцев сегодня может устроить ничья или даже поражение, но они играют против последней команды Лиги, так что нацеливаются на победу.

Ждем в основе и Андрея Лунина. Начало матча – 17.07.2020 в 22:00. Смотрим прямой эфир поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Испании Расинг (Испания) Овьедо (Испания) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...