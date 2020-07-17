Овьедо - Расинг. Смотреть онлайн LIVE прямой видеоэфир матча с участием Андрея Лунина

В отличие от "Альбасете" Романа Зозули, у "Овьедо", в котором заканчивает сезон украинец Андрей Лунин, благоприятная ситуация для спасения. Теоретически астурийцев сегодня может устроить ничья или даже поражение, но они играют против последней команды Лиги, так что нацеливаются на победу.

Ждем в основе и Андрея Лунина. Начало матча – 17.07.2020 в 22:00. Смотрим прямой эфир поединка.