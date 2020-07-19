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Манчестер Сити собирается судиться с президентом Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Тебас не скрывал своего разочарования отменой бана "горожан"

Манчестер Сити собирается судиться с президентом Ла Лиги
Новина українською

"Манчестер Сити" собирается подать в суд на президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

Ранее Тебас усомнился в легитимности CAS и открыто обвинил "Сити" в игнорировании правил финансового фейр-плей и подделке спонсорских контрактов.

Как стало известно Daily Mirror от своих источников "Этихад", теперь "Сити" поставил новую задачу перед своей командой юристов, одержавшей важную победу в швейцарском суде.

"Сити" собирается засудить Тебаса за его высказывания, которые по мнению "горожан" наносят урон репутации клуба и АПЛ в целом.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Хавьер Тебас
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Комментарии (4)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.07.2020 в 13:31
Дурачок Тебас не завжди ' дурачок! Все вірно він говорив про те, що корупціонер Флорентіно Перес робив тиск на арбітрів. Все вірно він казав, що це поза межою моралі, дзвонити арбітрам після матчів Реала і намагатися виховувати їх! Але його загравання з тим же Реалом та Пересом всі пам'ятають. Всі памятають його розмову із Рубіалесом про те, що Лігу повинен виграти Реал, бо Ліга останнім часом не конкурентна. Думаю пора звільнити місце для більш достойного. Наприклад, Жоан Лапорта, колишній президент Барселони! Який довів свій високий клас в керівництві Барселони! . Тепер він заслуговує на підвищення... Щоб разом с чесними та не замазанними в корупції функціонерами, вичистити Лігу від Флорентіно Переса, перш за все, а також від онуків чиновників, які працювали на диктатора Франко, які наразі творять беспредел у технічному комітеті Ла Ліги.
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ВітяДобрий ніч (Київ)
19.07.2020 в 13:11
Дурачок Тебас наговорив забагато. Да і загравання з Барсою та Мессі всі пам'ятають. Якщо юристи МанСіті візмуть за яйця, то пора йти поскоріш у відставку. Думаю пора звільнити місце для більш достойного. Наприклад, Флорентіно Переса, який довів свій височайший клас в керівництві Реалом. Тепер заслуговує на підвищення
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Инспектор ( )
19.07.2020 в 13:28
Перес не пройдет, Дариан не согласует
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.07.2020 в 13:32
Перес не пройдет. Коррупция в Ла Лиге будет уничтожена!
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