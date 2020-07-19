Манчестер Сити собирается судиться с президентом Ла Лиги

"Манчестер Сити" собирается подать в суд на президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

Ранее Тебас усомнился в легитимности CAS и открыто обвинил "Сити" в игнорировании правил финансового фейр-плей и подделке спонсорских контрактов.

Как стало известно Daily Mirror от своих источников "Этихад", теперь "Сити" поставил новую задачу перед своей командой юристов, одержавшей важную победу в швейцарском суде.

"Сити" собирается засудить Тебаса за его высказывания, которые по мнению "горожан" наносят урон репутации клуба и АПЛ в целом.