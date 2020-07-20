Экс-судья Андухар Оливер: Непостижимо, почему арбитр не поставил пенальти в ворота Реала

"Леганес" мог рассчитывать на пенальти в конце встречи с мадридским "Реалом" в рамках 38-го тура Ла Лиги. Цитирует экс-арбитра Андухара Оливера испанское издание Marca.

"Йович нарушал правила – видя те фолы, которые фиксировали в других поединках, непостижимо, почему арбитр не поставил пенальти в ворота "Реала".

Несмотря на полное отсутствие мотивации и не самый основной состав, "Реал" в последнем туре не проиграл "Леганесу" на его поле (2:2). Для "огурцов" это означает вылет из элиты.