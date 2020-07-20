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Экс-судья Андухар Оливер: Непостижимо, почему арбитр не поставил пенальти в ворота Реала

Испания
(1 голосов)

Лука мог помочь "огурцам" не вылететь

Экс-судья Андухар Оливер: Непостижимо, почему арбитр не поставил пенальти в ворота Реала
Новина українською

"Леганес" мог рассчитывать на пенальти в конце встречи с мадридским "Реалом" в рамках 38-го тура Ла Лиги. Цитирует экс-арбитра Андухара Оливера испанское издание Marca.

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"Йович нарушал правила – видя те фолы, которые фиксировали в других поединках, непостижимо, почему арбитр не поставил пенальти в ворота "Реала".

Несмотря на полное отсутствие мотивации и не самый основной состав, "Реал" в последнем туре не проиграл "Леганесу" на его поле (2:2). Для "огурцов" это означает вылет из элиты.

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В статье: Реал (Мадрид) Леганес Лука Йович Андухар Оливер
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.07.2020 в 12:59
Согласен. Здесь пенальти. Подмадридцев немного жаль, но если вспомнить, как они с Луниным обошлись и этого педика Ваньку Куэльяра... То всё правильно...
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Хулио Тебенадо (Барселона)
20.07.2020 в 12:46
Контракт надо отрабатывать честно и до конца. Молодец арбитр.
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Loader (Днепр)
20.07.2020 в 12:57
Именно так. Присоединяюсь. Да и вообще: пенальти в ворота Реала - это неРеально. А в обратку не смогли изобразить. Рамос нырнуть не успел, защитник "реаловских традиций".
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