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Экс-судья Андухар Оливер: Непостижимо, почему арбитр не поставил пенальти в ворота Реала
Лука мог помочь "огурцам" не вылететь
"Леганес" мог рассчитывать на пенальти в конце встречи с мадридским "Реалом" в рамках 38-го тура Ла Лиги. Цитирует экс-арбитра Андухара Оливера испанское издание Marca.
"Йович нарушал правила – видя те фолы, которые фиксировали в других поединках, непостижимо, почему арбитр не поставил пенальти в ворота "Реала".
Несмотря на полное отсутствие мотивации и не самый основной состав, "Реал" в последнем туре не проиграл "Леганесу" на его поле (2:2). Для "огурцов" это означает вылет из элиты.
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Источник:Marca
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Комментарии (3)
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