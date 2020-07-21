Испания
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Варан: Зидан умеет делать невозможное возможным
Три Лиги Чемпионов это подтверждают
Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан высказался о наставнике команды - Зинедине Зидане.
"У него исключительная карьера, Зидан умеет делать невозможное возможным. Ему не нужно много говорить на тренировках, так как у него особый обрах их проведения. Зинедин - источник вдохновения для всей команды", - заявил француз.
Совсем недавно "Реал" под руководством Зидана выиграл чемпионат Испании.
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Комментарии (3)
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Хулио Тебенадо (Барселона)
21.07.2020 в 20:02
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Algrab (Костопiль)
21.07.2020 в 20:09
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-1
Хулио Тебенадо (Барселона)
21.07.2020 в 20:23
0
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