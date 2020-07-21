Варан: Зидан умеет делать невозможное возможным

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан высказался о наставнике команды - Зинедине Зидане.

"У него исключительная карьера, Зидан умеет делать невозможное возможным. Ему не нужно много говорить на тренировках, так как у него особый обрах их проведения. Зинедин - источник вдохновения для всей команды", - заявил француз.

Совсем недавно "Реал" под руководством Зидана выиграл чемпионат Испании.