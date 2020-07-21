  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Варан: Зидан умеет делать невозможное возможным
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Варан: Зидан умеет делать невозможное возможным

Испания
(1 голосов)

Три Лиги Чемпионов это подтверждают

Варан: Зидан умеет делать невозможное возможным
UA-Футбол
Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан высказался о наставнике команды - Зинедине Зидане.

"У него исключительная карьера, Зидан умеет делать невозможное возможным. Ему не нужно много говорить на тренировках, так как у него особый обрах их проведения. Зинедин - источник вдохновения для всей команды", - заявил француз.

Читайте такжеВаран - о матче с Манчестер Сити: Это Реал, здесь возможно всё

Совсем недавно "Реал" под руководством Зидана выиграл чемпионат Испании.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Варан Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Хулио Тебенадо (Барселона)
21.07.2020 в 20:02
Не, Варан таки туп однако.. метёт что попало.. А впрочем, какой тренер, такой и..
Ответить
0
-1
Algrab (Костопiль)
21.07.2020 в 20:09
Та ні, тупий це ти... А, взагалі, який головний олень, такий і рядовий олень...
Ответить
0
-1
Хулио Тебенадо (Барселона)
21.07.2020 в 20:23
Ой, Алграбчик, мой любимый младший оленевод, тебе бы говорить здесь о тупости... И вообще, какой доктор из Винницы, такой и пациент...
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...