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Официально: Реал - чемпион Испании сезона 2019/20

Испания
(1 голосов)

Зидан снова на коне

Официально: Реал - чемпион Испании сезона 2019/20
UA-Футбол
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Мадридский "Реал" официально оформил титул чемпиона Испании.

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За тур до конца сезона они опережают "Барселону" на семть пунктов. "Сливочные" выиграли свой 34-й титул в чемпионате Испании. Это их первое чемпионство с 2017-го года.

В прошлый раз они выиграл титул под руководством Зидана. Прошлым летом француз вернулся в Мадрид и вновь привел "Реал" на вершину испанского футбола.

Отметим, что "Барселона" впервые с 2014-го года осталась без внутренних трофеев.

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В статье: Зинедин Зидан Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (18)
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amg333 (Kyiv )
17.07.2020 в 01:00
С чемпионством Великий Реал-лучшая команда мира ,всех времён!!!!!!
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+2
-1
adidas77 (Cумы)
17.07.2020 в 00:38
Кто бы мог подумать, два крайних матча - Куртуа человек матча! Этим всё сказано, в этом году и Реал и Барса показали не совсем чемпионскую гонку. Но как говорится, победителей не судят!!! Hala Madrid!!! С долгожданным чемпионством!!! Спасибо Зизу!!! ЗЫ: Может таки Суркису задуматься о Реброве? Ну ведь получается и второй раз, как оказывается!
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+4
-1
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
17.07.2020 в 00:24
Заслуженное чемпионство, Реал был стабильнее и играл лучше, а Барса - провалила сезон, ЛЧ врядли при такой Баварии выиграют. Всех болельщиков Реала с победой в чемпионате, а болельщикам Барсы - могу пожелать крепкого здоровья, а то пока у руля Бартоламей - ничего хорошего с этой командой не будет.
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+5
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.07.2020 в 00:19
Дариан, ты уже открыл бутылку шампанского в честь победы Королевского клуба в чемпионате? Или виски? Ну хотя бы для того, чтоб с горя...)))
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+3
0
amg333 (Kyiv )
17.07.2020 в 00:34
сейчас он прошвырнется по помойкам,да и найдёт там себе каких то остатков пивка ,и как забухает с горя))))
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+3
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.07.2020 в 00:51
Ну там не только пиво, уверен среди обитателей этих мест найдется несколько экспертов-инсайдеров, которые знают много интересного о Пересе. За бутылочку красного они надиктуют много инсайд инфы
+2
-1
amg333 (Kyiv )
17.07.2020 в 00:59
Это да,счас испанские друзья по пьяни ему накидают инфо,как Перес чертяка покупает всех,даже швейцарские суды.
+1
-1
adidas77 (Cумы)
17.07.2020 в 00:56
Попомнишь мои слова,этот кадр будет пол часа обсасывать момент с пенальти.Я бы лучше послушал его обзор игры Барселона – Осасуна – 1:2 .Особенно тот момент, когда Барса играла в большинстве и умудрилась пропустить и проиграть...Это не злорадство, просто пытаюсь хотя бы раз в жизни услышать от него, что либо объективное.
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+1
0
Algrab (Костопiль)
17.07.2020 в 01:13
І не сподівайся... Буде чергове прстирадло на тему" Перес тепер вже точно всіх купив!"
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
17.07.2020 в 00:14
Поздравляю всех болельщиков Реала с чемпионством !!!
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+6
0
adidas77 (Cумы)
17.07.2020 в 00:33
Ничего себе! Приятно! Спасибо большое!
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+2
0
Algrab (Костопiль)
17.07.2020 в 00:37
Дякую!!!
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+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.07.2020 в 00:52
Спасибо Вчера были вы, сегодня мы, а завтра поглядим, кто будет лучшим
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+2
0
adidas77 (Cумы)
17.07.2020 в 00:58
hardcorepwnz (Украина) Это факт! Но как же приятно,что сегодня таки МЫ! Наконец то!
+2
0
Algrab (Костопiль)
17.07.2020 в 00:08
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+2
0
йоперний театр (Наш футбол)
17.07.2020 в 00:04
Поздравления Реалу и его болельшикам от болельшика Барселони. Ждемс следующий сезон. Удачи Барселоне.
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+5
0
Algrab (Костопiль)
17.07.2020 в 00:38
Дякую!!!
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+1
0
adidas77 (Cумы)
17.07.2020 в 00:40
Спасибо! Надеюсь и Реал и Барса улучшат свою игру в следующем сезоне
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+2
0


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