Официально: Реал - чемпион Испании сезона 2019/20

Мадридский "Реал" официально оформил титул чемпиона Испании.

За тур до конца сезона они опережают "Барселону" на семть пунктов. "Сливочные" выиграли свой 34-й титул в чемпионате Испании. Это их первое чемпионство с 2017-го года.

В прошлый раз они выиграл титул под руководством Зидана. Прошлым летом француз вернулся в Мадрид и вновь привел "Реал" на вершину испанского футбола.

Отметим, что "Барселона" впервые с 2014-го года осталась без внутренних трофеев.