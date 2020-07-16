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Официально: Реал - чемпион Испании сезона 2019/20
Зидан снова на коне
Мадридский "Реал" официально оформил титул чемпиона Испании.
За тур до конца сезона они опережают "Барселону" на семть пунктов. "Сливочные" выиграли свой 34-й титул в чемпионате Испании. Это их первое чемпионство с 2017-го года.
В прошлый раз они выиграл титул под руководством Зидана. Прошлым летом француз вернулся в Мадрид и вновь привел "Реал" на вершину испанского футбола.
???????? ¡SOMOS CAMPEONES! ????????— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 16, 2020
⚽ @LaLiga 2019/20#34Ligas | #RealFootball pic.twitter.com/XIvjdkKACt
Отметим, что "Барселона" впервые с 2014-го года осталась без внутренних трофеев.