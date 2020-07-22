Реал – лидер чемпионата Испании по числу принятых в пользу клуба решений арбитров

Аналитики подвели итоги работы испанских арбитров на матчах розыгрыша Ла Лиги. В пользу мадридского "Реала", который стал чемпионом Испании, рефери приняли наибольшее число решений. В ТОП-5 также вошли "Атлетико", "Сельта", "Севилья" и "Вильярреал".

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"Барселона" пришла к финишу Примеры второй, а в рамках специфического зачета заняла 15-е место. Каталонцы завершили кампанию с отрицательным балансом назначенных пенальти и показанных карточек впервые с сезона-1995/96, как сообщает твиттер MisterChip.

???? El Real Madrid ha terminado La Liga 2019-20 como el equipo con mejores números arbitrales del campeonato.



???? El Barcelona acaba con saldo negativo en las tres principales estadísticas arbitrales (penaltis, expulsiones y tarjetas) por primera vez desde la temporada 1995-96. pic.twitter.com/BZI8e2lwGp — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 21, 2020

При подсчете учитывались пенальти, красные и желтые карточки, а также другие показатели. Напомним, "Реал" опередил "Барселону" на 5 очков.