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Реал – лидер чемпионата Испании по числу принятых в пользу клуба решений арбитров

Испания
(1 голосов)

А где "Барселона"?

Реал – лидер чемпионата Испании по числу принятых в пользу клуба решений арбитров
Новина українською

Аналитики подвели итоги работы испанских арбитров на матчах розыгрыша Ла Лиги. В пользу мадридского "Реала", который стал чемпионом Испании, рефери приняли наибольшее число решений. В ТОП-5 также вошли "Атлетико", "Сельта", "Севилья" и "Вильярреал".

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"Барселона" пришла к финишу Примеры второй, а в рамках специфического зачета заняла 15-е место. Каталонцы завершили кампанию с отрицательным балансом назначенных пенальти и показанных карточек впервые с сезона-1995/96, как сообщает твиттер MisterChip.

При подсчете учитывались пенальти, красные и желтые карточки, а также другие показатели. Напомним, "Реал" опередил "Барселону" на 5 очков.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (10)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.07.2020 в 12:28
Сегодня здесь была информация, что мадридская Марка провела опрос, в результате чего Бензема опередил Месси в голосовании на лучшего футболиста чемпионата... Я видел эти цифры, там 36% Бензема и 32 - Месси... А теперь оцените голосование в Спорт.Ес. лучший Месси - 81 %, а Бензема - 13%.... Как говорится, почувствуйте разницу.....
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0
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oda1979 (Запорожье)
22.07.2020 в 12:16
Нет пенальти для Барселоны, нет побед. Все логично.
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-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.07.2020 в 12:22
Есть левый пенальти для Реала, есть левые победы. И, как следствие этого, левое чемпионство. Всё логично.
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oda1979 (Запорожье)
22.07.2020 в 12:34
Это у тебя две ноги, две руки и два глаза левые. За хождение пешком по полю пенальти не дают. Для начала нужно ускориться. но, этот вариант не для каталонских пенсионеров во главе с меськой пешеходом.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.07.2020 в 11:55
Странно.. Новость на сайте висит уже час, а фанаты Реала до сих пор делают вид, что футболом не интересуются. Что ж, я им помогу... Учитывая тот факт, что фанаты Реала реагируют на мои правдивые комментарии, как бык на красную тряпку, заводятся с пол оборота, как новенький Жигули, я оставлю свой комментарий здесь.... Итак, пройдёмся по такому показателю, как назначенные и не назначенные пенальти. Реал Мадрид пробивал 11 пенальти, в ворота Реала было назначено всего 2 пенальти, Барселона - 6-7, Атлетико Мадрид 8-4, Севилья 11-9... А теперь оцените высказывание Диего Симеоне. В то время, когда в каждом туре после карантина Реал пробивал пенальти и вся футбольная общественность говорила о том, что судьи помогают Реалу, Симеоне сказал, что Реал много или больше всех атакует, поэтому неудивительно, что они пробивают так много пенальти. А теперь посмотрите на турнирную таблицу, в графе - "забитые мячи"... Реал - 70, Барселона - 86.... Так кто больше всех атакует? Так на кого работали арбитры в прошедшем чемпионате?
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0
-2
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Loader (Днепр)
22.07.2020 в 11:59
Симеоне не мог не поддержать Зидана, т.к. АМ на втором месте здесь.
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+2
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.07.2020 в 12:21
Может и так... Но у меня есть такая информация. Как только пошли первые игры после карантина и было очевидно, что арбитры тащат Реал, друзья из Европы мне сообщили... "Уже все решено! Чемпионом сделают Реал, а ЛЧ отдадут Атлетико"... Первая часть прогноза сбылась. Посмотрим в августе сбудется ли вторая часть прогноза.
0
0
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RockNRoLLa (IF)
22.07.2020 в 11:37
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0
0
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Elektrikc (Львів)
22.07.2020 в 10:52
Перес - красава, Бартомеу - лошара.
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0
-1
Krivbass6 (Кривой Рог)
22.07.2020 в 11:28
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0
-1


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