Бартомеу: Работа ВАР была неадекватной на заключительном этапе Ла Лиги

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Бартомеу подверг критике работу системы ВАР в прошедшем сезоне Ла Лиги.

"Несмотря на то, что мы не выиграли Ла Лигу, которая могла бы стать 9-й за последние 12 сезонов, у нас есть 8 побед в 11 сезонах, что уже рекорд. Нужно смотреть в будущее.

Был соперник, "Реал", который победил нас, но верно и то, что работа ВАР была не самый адекватной на заключительном этапе, и лучшая лига в мире заслуживает соответствующего ВАР", – заявил Бартомеу.