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Бартомеу: Работа ВАР была неадекватной на заключительном этапе Ла Лиги
Президент "Барсы" раскритиковал систему ВАР в чемпионате Испании
Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Бартомеу подверг критике работу системы ВАР в прошедшем сезоне Ла Лиги.
"Несмотря на то, что мы не выиграли Ла Лигу, которая могла бы стать 9-й за последние 12 сезонов, у нас есть 8 побед в 11 сезонах, что уже рекорд. Нужно смотреть в будущее.
Был соперник, "Реал", который победил нас, но верно и то, что работа ВАР была не самый адекватной на заключительном этапе, и лучшая лига в мире заслуживает соответствующего ВАР", – заявил Бартомеу.
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Источник:Mundo Deportivo
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Комментарии (7)
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