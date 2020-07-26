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Бартомеу: Работа ВАР была неадекватной на заключительном этапе Ла Лиги

Испания
(2 голосов)

Президент "Барсы" раскритиковал систему ВАР в чемпионате Испании

Бартомеу: Работа ВАР была неадекватной на заключительном этапе Ла Лиги
Новина українською

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Бартомеу подверг критике работу системы ВАР в прошедшем сезоне Ла Лиги.

"Несмотря на то, что мы не выиграли Ла Лигу, которая могла бы стать 9-й за последние 12 сезонов, у нас есть 8 побед в 11 сезонах, что уже рекорд. Нужно смотреть в будущее.

Был соперник, "Реал", который победил нас, но верно и то, что работа ВАР была не самый адекватной на заключительном этапе, и лучшая лига в мире заслуживает соответствующего ВАР", – заявил Бартомеу.

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В статье: Барселона Ла Лига Жозеп Бартомеу
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Источник:
Mundo Deportivo
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Комментарии (7)
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Justise (Львів)
26.07.2020 в 17:43
" найкраща ліга в світі заслуговує відповідного вар" - до чого тут АПЛ???
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+2
-1
Vantala (Kharkiv)
26.07.2020 в 17:33
Бармалеу негодует )))
Ответить
+2
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
26.07.2020 в 17:06
Насправді - перегляд картинки з різних ракурсів та ще у вповільненому варіанті дає більше інформації Але на превеликий жаль до 70% ситуацій на полі суперечливі! І саме арбітри визначають в який бік "свиснути"... Якщо придивитися, то ті ж 70% падінь, не стільки від фолу, а тому що футболісти навіть не намагаються після мілких контактів втриматись на ногах! А іноді відверто пірнають! Не набагато "краще" ситуація з "зустрічі м'яча та руки" і навіть офсайду. Тут рахується, а тут НІТ! Тому судді так багато можуть... і після карантину зробили для перемоги столичного клубу. Тому то кажуть... "Царь не настоящий!"
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+5
-2
avatar
Spokoyno (Киев)
26.07.2020 в 17:07
Дивиться ютуб watch?v=wzrk3OpcLoU
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+1
-3
Alex.696 (Немирів)
26.07.2020 в 16:58
Текст для бартомеу писав даріан?
Ответить
+4
-8
avatar
Loader (Днепр)
26.07.2020 в 17:08
Долго рожал глубокомысленную фразу?
Ответить
+4
-4
avatar
MES QUE UN CLUB
26.07.2020 в 17:18
Поразительно, насколько Дариан популярнее этого сайта со всем этим мусором вместе взятые Браво Дариан. ))
0
-3


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