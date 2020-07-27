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Валенсия официально объявила о назначении нового тренера
Испанец вернулся на родину
Альберт Селадес был уволен с поста тренера "Валенсии" в конце июня. Сейчас "летучии мыши" объявили имя его преемника.
По данным официального сайта, новым тренером команды стал Хави Грасия. Испанец подписал с новой командой двухлетний контракт.
В прошедшем сезоне Грасия работал в Англии, где тренировал "Уотфорд", но был уволен. Также возглавлял "Малагу", "Осасуну", "Альмерию" и "Рубин".
???????????? Official statement | Valencia CF has officially announced that an agreement has been reached with Javi GRACIA to be the new coach until 2022. ✅— Valenciacf in English ???????? (@ValenciacfAR_En) July 27, 2020
✍️???????????????? pic.twitter.com/BUD0GdBYPb
Прошедший сезон "Валенсия" завершила на девятом месте и не попала в еврокубки.
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