Валенсия официально объявила о назначении нового тренера

Альберт Селадес был уволен с поста тренера "Валенсии" в конце июня. Сейчас "летучии мыши" объявили имя его преемника.

По данным официального сайта, новым тренером команды стал Хави Грасия. Испанец подписал с новой командой двухлетний контракт.

В прошедшем сезоне Грасия работал в Англии, где тренировал "Уотфорд", но был уволен. Также возглавлял "Малагу", "Осасуну", "Альмерию" и "Рубин".

???????????? Official statement | Valencia CF has officially announced that an agreement has been reached with Javi GRACIA to be the new coach until 2022. ✅

