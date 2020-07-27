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Валенсия официально объявила о назначении нового тренера

Испания
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Испанец вернулся на родину

Валенсия официально объявила о назначении нового тренера
UA-Футбол
Новина українською

Альберт Селадес был уволен с поста тренера "Валенсии" в конце июня. Сейчас "летучии мыши" объявили имя его преемника.

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По данным официального сайта, новым тренером команды стал Хави Грасия. Испанец подписал с новой командой двухлетний контракт.

В прошедшем сезоне Грасия работал в Англии, где тренировал "Уотфорд", но был уволен. Также возглавлял "Малагу", "Осасуну", "Альмерию" и "Рубин".

Прошедший сезон "Валенсия" завершила на девятом месте и не попала в еврокубки.

Наиболее удобный способ следить за всеми переходами и слухами - перейти в трансферный центр от UA-Футбол.

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В статье: Валенсия Хави Грасия
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