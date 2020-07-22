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Мощное усиление Челси, обмен Барсы и Юве. Трансферный центр зарубежного футбола: LIVE

Англия
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Самый удобный способ следить за всеми топовыми трансферами

Мощное усиление Челси, обмен Барсы и Юве. Трансферный центр зарубежного футбола: LIVE
UA-Футбол
Новина українською

На UA-Футбол начинает работу трансферный центр, который посвящён зарубежному футболу. Начиная с сегодня и до закрытия периода дозаявки футболистов мы будем внимательно отслеживать информацию обо всех топовых переходах игроков в главных европейских и мировых чемпионатах. За событиями внимательно следят Роман Синчук, Борис Сорокин и Игорь Семйон. В материале каждый день будет появляться новая важная информация.

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В статье: трансферный центр
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