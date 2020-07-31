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Бензема признан лучшим игроком сезона в Реале

Испания
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Бензема признан лучшим игроком сезона в Реале
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Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема стал лучшим футболистом сезона в своем клубе. Голосование проходило среди болельщиков.

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В чемпионском сезоне для "сливочных" француз забил 21 гол и отдал восемь голевых в 37 матчах. Помимо этого, он отметился шестью результативными действиями в Лиге Чемпионов.

Карим сможет улучшить свою статистику, когда "Реал" возобновит игру в еврокубках. "Ман Сити" будет их ждать восьмого августа.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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Algrab (Костопiль)
31.07.2020 в 20:11
Згідний!
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+2
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.07.2020 в 20:33
Так він же негідний...
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0
-2


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