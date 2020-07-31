Бензема признан лучшим игроком сезона в Реале

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема стал лучшим футболистом сезона в своем клубе. Голосование проходило среди болельщиков.

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В чемпионском сезоне для "сливочных" француз забил 21 гол и отдал восемь голевых в 37 матчах. Помимо этого, он отметился шестью результативными действиями в Лиге Чемпионов.