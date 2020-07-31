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Бензема признан лучшим игроком сезона в Реале
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Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема стал лучшим футболистом сезона в своем клубе. Голосование проходило среди болельщиков.
В чемпионском сезоне для "сливочных" француз забил 21 гол и отдал восемь голевых в 37 матчах. Помимо этого, он отметился шестью результативными действиями в Лиге Чемпионов.
???????????? ¡@Benzema ganó el trofeo al #JugadorCincoEstrellas de la temporada en el @realmadrid! @futbolmahou | #HalaMadrid pic.twitter.com/R0D7IzgFHl— Real Madrid C.F. (34????) (@realmadrid) July 30, 2020
Карим сможет улучшить свою статистику, когда "Реал" возобновит игру в еврокубках. "Ман Сити" будет их