Перес: Бензема должен получить Золотой мяч

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес считает, что главный бомбардир "сливочных" Карим Бензема заслужил получить Золотой мяч по итогам 2020 года. Цитирует босса "королевского клуба" Eurosport.

"Бензема должен получить Золотой мяч. Я не видел, чтобы у футболиста был настолько хороший год, как у Карима. Все игроки "Реала" выглядели отлично, но Карим – особенно".

Француз забил 21 гол в рамках сезона Ла Лиги, также в его активе 8 результативных передач. Бензема занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата Испании, форвард "Реала" отстает на 2 мяча от Месси в рейтинговом зачете.