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Перес: Бензема должен получить Золотой мяч

Испания
(1 голосов)

Флорентино, видимо, не видел матчи с участием Кевина Де Брюйне и Роберта Левандовски

Перес: Бензема должен получить Золотой мяч
Новина українською

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес считает, что главный бомбардир "сливочных" Карим Бензема заслужил получить Золотой мяч по итогам 2020 года. Цитирует босса "королевского клуба" Eurosport.

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"Бензема должен получить Золотой мяч. Я не видел, чтобы у футболиста был настолько хороший год, как у Карима. Все игроки "Реала" выглядели отлично, но Карим – особенно".

Француз забил 21 гол в рамках сезона Ла Лиги, также в его активе 8 результативных передач. Бензема занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата Испании, форвард "Реала" отстает на 2 мяча от Месси в рейтинговом зачете.

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В статье: Карим Бензема Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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Источник:
Eurosport

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Комментарии (3)
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белорус (Киев)
17.07.2020 в 14:29
Бездарь этот. Какой ему золотой мяч. И кожаного хватит. Хватит с них Модрича, который аж никак не заслуживал этот мяч.
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0
-2
Микко82 (Херсон)
17.07.2020 в 14:23
А Рамос?
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0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.07.2020 в 14:12
Ага, как для Модрича порешай и купи....
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0
-2


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