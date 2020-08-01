Эвертон сделал предложение Реалу по Регилону

Sky Sports сообщает, что левый защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон попал в сферу интересов "Эвертона".

Руководство английского клуба уже предложило "сливочным" за игрока 18 миллионов фунтов. Ранее была информация, что боссы "Реала" также не против продать испанца.

Прошедший сезон 23-летний Регилон провел в аренде в "Севилье" . В сезоне Ла Лиги 2019/20 Серхио провел 31 матч, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.