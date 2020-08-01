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Эвертон сделал предложение Реалу по Регилону
"Ириски" готовы отдать за флангового защитника 18 млн фунтов
Sky Sports сообщает, что левый защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон попал в сферу интересов "Эвертона".
Руководство английского клуба уже предложило "сливочным" за игрока 18 миллионов фунтов. Ранее была информация, что
Прошедший сезон 23-летний Регилон провел в аренде в "Севилье" . В сезоне Ла Лиги 2019/20 Серхио провел 31 матч, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.
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Источник:Sky Sports
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