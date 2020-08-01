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Эвертон сделал предложение Реалу по Регилону

Испания
(1 голосов)

"Ириски" готовы отдать за флангового защитника 18 млн фунтов

Эвертон сделал предложение Реалу по Регилону
Новина українською

Sky Sports сообщает, что левый защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон попал в сферу интересов "Эвертона".

Руководство английского клуба уже предложило "сливочным" за игрока 18 миллионов фунтов. Ранее была информация, что боссы "Реала" также не против продать испанца.

Прошедший сезон 23-летний Регилон провел в аренде в "Севилье" . В сезоне Ла Лиги 2019/20 Серхио провел 31 матч, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

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В статье: Реал (Мадрид) Эвертон (Ливерпуль) Севилья (Испания) Серхио Регилон
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Источник:
Sky Sports
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