Реал готов продать одного из лучших левых защитников Ла Лиги

Серхио Регилон может покинуть "Реал" на постоянной основе. Об этом сообщает AS.

У мадридской команды все хорошо на левой бровке, где уровень показывают Марсело и Менди. А потому, Зидан не видит Регилона в команде и не выступает против его продажи.

Серхио - воспитанник "Реала", который последний сезон отыграл в "Севильи". Всего он провел 34 матча и по версии многих экспертов был лучшим левым защитником.

Отметим, что "сливочные" совсем недавно продали другого перспективного футболиста - Ашрафа Хакими.

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