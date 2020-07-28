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Реал готов продать одного из лучших левых защитников Ла Лиги
К тому же, своего воспитанника
Серхио Регилон может покинуть "Реал" на постоянной основе. Об этом сообщает AS.
У мадридской команды все хорошо на левой бровке, где уровень показывают Марсело и Менди. А потому, Зидан не видит Регилона в команде и не выступает против его продажи.
Серхио - воспитанник "Реала", который последний сезон отыграл в "Севильи". Всего он провел 34 матча и по версии многих экспертов был лучшим левым защитником.
Отметим, что "сливочные" совсем недавно продали другого перспективного футболиста - Ашрафа Хакими.
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