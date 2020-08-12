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У шестерых игроков Атлетика обнаружен коронавирус

Испания
(1 голосов)

Они отправились на самоизоляцию

У шестерых игроков Атлетика обнаружен коронавирус
Новина українською

"Атлетик" объявил о 6 случаях заражения коронавирусом в клубе.

В заявлении на официальном сайте клуба из Бильбао говорится, что ранее все футболисты, тренерский штаб и персонал клуба сдали тесты на инфекцию методом ПЦР и 6 из них дали положительный результат. Сдавшие положительные тесты были уведомлены об этом, они находятся на самоизоляции.

Сообщается, что повторное тестирование будет проведено в пятницу, 14 августа.

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В статье: Атлетик (Бильбао)
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Комментарии (11)
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Хулио Тебенадо (Барселона)
12.08.2020 в 18:54
Ни..уя не поправили. Хватит нести бред! Коронавируса НЕТ!
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+1
0
Unselfish (Белая Церковь )
12.08.2020 в 18:56
Страницу обнови и будет тебе счастье
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0
0
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
12.08.2020 в 18:59
Я бачу скотиняка ти така і тут вже напакостилашо ж це рагуль так тебе розлюбив?
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0
-2
Хулио Тебенадо (Барселона)
12.08.2020 в 19:06
Рагуль, па@ло ти таке, кохає Алграба, твого сусіда. А ти кохаєшь Рагуля. А Анестезіо кохає вас усіх. І ви всі разом кохаєте чапмана.. Педрідасти, мать вашу.. тьху..
+1
0
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
12.08.2020 в 19:16
Ну от шо ти брешеш, скотиняка ти така барселонська голубокрашенавсі давно знають, що ти і амеріканєц вже давно на цьому сайті в нетрадиційних мужскіх відносинахне один раз палілісь
0
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
12.08.2020 в 19:30
Амереканець мені як брат. А я інцестом не займаюсь, на відміну від вашої тролячої родини.
0
0
Unselfish (Белая Церковь )
12.08.2020 в 18:52
О, поправили, оперативненько... Осталось фоточку вставить не с Мадрида, а с Бильбао
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+1
0
Unselfish (Белая Церковь )
12.08.2020 в 18:51
Из серии:" Чую дзін, та не знаю де він..."
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+1
0
octavi4 (Warszawa)
12.08.2020 в 18:48
Разрыв мозга
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+1
0
алессандро вдовіні (Горішні Плавні)
12.08.2020 в 18:46
Це жесть. Дно пробито!
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+1
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
12.08.2020 в 18:39
Сайт идиотов. То Атлетик, то Атлетико, то Бильбао, то Мадрид. Вы там совсем тупые?
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+2
0


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