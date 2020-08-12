Испания
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У шестерых игроков Атлетика обнаружен коронавирус
Они отправились на самоизоляцию
"Атлетик" объявил о 6 случаях заражения коронавирусом в клубе.
В заявлении на официальном сайте клуба из Бильбао говорится, что ранее все футболисты, тренерский штаб и персонал клуба сдали тесты на инфекцию методом ПЦР и 6 из них дали положительный результат. Сдавшие положительные тесты были уведомлены об этом, они находятся на самоизоляции.
Сообщается, что повторное тестирование будет проведено в пятницу, 14 августа.
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Комментарии (11)
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Хулио Тебенадо (Барселона)
12.08.2020 в 18:54
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+1
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Unselfish (Белая Церковь )
12.08.2020 в 18:56
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0
0
ВітяДобрий ніч (Київ)
12.08.2020 в 18:59
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-2
Хулио Тебенадо (Барселона)
12.08.2020 в 19:06
+1
0
ВітяДобрий ніч (Київ)
12.08.2020 в 19:16
0
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
12.08.2020 в 19:30
0
0
Unselfish (Белая Церковь )
12.08.2020 в 18:52
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+1
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Unselfish (Белая Церковь )
12.08.2020 в 18:51
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octavi4 (Warszawa)
12.08.2020 в 18:48
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алессандро вдовіні (Горішні Плавні)
12.08.2020 в 18:46
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Динамо-машина (Киев)
12.08.2020 в 18:39
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