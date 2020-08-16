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Барса опровергла сообщение Месси об уходе. Окружение Лео молчит
Ситуация между аргентинцем и руководством Барселоны накаляется
Бразильское издание Esporte Interativo сообщило, что форвард "Барселоны" Лионель Месси
В свою очередь Mundo Deportivo заявил, что "Барса" опровергла эту информацию - боссы "сине-гранатовых" не получали от капитана "блауграны" никаких сообщений и запросов.
Источник вышел на контакт с окружением аргентинца, но не получил никаких комментариев.
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Источник:Mundo Deportivo
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