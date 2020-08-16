Барса опровергла сообщение Месси об уходе. Окружение Лео молчит

Бразильское издание Esporte Interativo сообщило, что форвард "Барселоны" Лионель Месси сообщил руководству каталонцев , что хочет покинуть клуб.

В свою очередь Mundo Deportivo заявил, что "Барса" опровергла эту информацию - боссы "сине-гранатовых" не получали от капитана "блауграны" никаких сообщений и запросов.

Источник вышел на контакт с окружением аргентинца, но не получил никаких комментариев.