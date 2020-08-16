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Барса опровергла сообщение Месси об уходе. Окружение Лео молчит

Испания
(1 голосов)

Ситуация между аргентинцем и руководством Барселоны накаляется

Барса опровергла сообщение Месси об уходе. Окружение Лео молчит
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Бразильское издание Esporte Interativo сообщило, что форвард "Барселоны" Лионель Месси сообщил руководству каталонцев, что хочет покинуть клуб.

В свою очередь Mundo Deportivo заявил, что "Барса" опровергла эту информацию - боссы "сине-гранатовых" не получали от капитана "блауграны" никаких сообщений и запросов.

Источник вышел на контакт с окружением аргентинца, но не получил никаких комментариев.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
Mundo Deportivo
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