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Куман сообщил Суаресу, что не рассчитывает на форварда
Судя по всему, форварду придется искать новую команду
Главный тренер "
Как сообщает RAC1, Куман пообщался с игроком по телефону и озвучил ему свою позицию, заявив, что не рассчитывает на форварда в новом сезоне.
Также игрок не получал от клуба уведомления о дате начала предсезонных сборов.
Сообщается, что юристы "Барселоны" в ближайшее время намерены встретиться с агентами игрока и начать переговоры по досрочному расторжению контракта, срок которого истекал в 2021 году.
Напомним, что уругваец играет за "Барселону" с 2014 года и за это время забил за команду 198 голов.
Ранее сообщалось, что футболист может вернуться в "Аякс", за который он выступал с 2007 по 2011 год.