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Куман сообщил Суаресу, что не рассчитывает на форварда

Испания
(1 голосов)

Судя по всему, форварду придется искать новую команду

Куман сообщил Суаресу, что не рассчитывает на форварда
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не заинтересован в услугах форварда команды Луиса Суареса.

Как сообщает RAC1, Куман пообщался с игроком по телефону и озвучил ему свою позицию, заявив, что не рассчитывает на форварда в новом сезоне.

Также игрок не получал от клуба уведомления о дате начала предсезонных сборов.

Сообщается, что юристы "Барселоны" в ближайшее время намерены встретиться с агентами игрока и начать переговоры по досрочному расторжению контракта, срок которого истекал в 2021 году.

Напомним, что уругваец играет за "Барселону" с 2014 года и за это время забил за команду 198 голов.

Ранее сообщалось, что футболист может вернуться в "Аякс", за который он выступал с 2007 по 2011 год.

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В статье: Луис Суарес Рональд Куман Барселона
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Комментарии (6)
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ysebe1970 (Бровары)
24.08.2020 в 17:52
а кто там играть будет.. Мбаппе не пойдет ... Может Де Йонг из Севильи..
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MES QUE UN CLUB
24.08.2020 в 17:51
Как-то в голове не укладывается, чтобы вот так взял и позвонил заслуженному человеку и сказал, что больше не нужен.Или в Барсе все телефоны прослушиваются?
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ysebe1970 (Бровары)
24.08.2020 в 17:56
телефоны....а почему и нет.. вот у нас все знают о переговорах между байденом и порошенко..
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almostfullmoon (Днепропетровск)
24.08.2020 в 17:48
Кстати очень спорное решение. Суарес с Месси в реально братских отношениях...Может быть скандал с преждевременном расторжением контракта и они и без Месси еще останутся...
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balamyt (Boston)
24.08.2020 в 17:41
А. ЖАЛЬ ...Суарес. Барса. Еще нужен...как. и Гризман...НЕЙМАР. еще. В Барсу. Не спешит..
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.08.2020 в 17:08
Ну-ну. Очищує місце для голландців: Ван Беека і Депая. В Кумана неприязнь до колишніх форвардів Аяксу? Розраховуй на Брайтвейта. А Суарес майже єдиний, хто не знизив свою планку по грі в цьому сезоні. Але якщо Меська проти, то хто може заперечити?
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