Куман сообщил Суаресу, что не рассчитывает на форварда

Главный тренер " Барселоны " Рональд Куман не заинтересован в услугах форварда команды Луиса Суареса.

Как сообщает RAC1, Куман пообщался с игроком по телефону и озвучил ему свою позицию, заявив, что не рассчитывает на форварда в новом сезоне.

Также игрок не получал от клуба уведомления о дате начала предсезонных сборов.

Сообщается, что юристы "Барселоны" в ближайшее время намерены встретиться с агентами игрока и начать переговоры по досрочному расторжению контракта, срок которого истекал в 2021 году.

Напомним, что уругваец играет за "Барселону" с 2014 года и за это время забил за команду 198 голов.

Ранее сообщалось, что футболист может вернуться в "Аякс", за который он выступал с 2007 по 2011 год.