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Привилегий при Кумане не будет. Стала известна возможная причина ухода Месси
Новый тренер не обещал легкой жизни
Одна из главных новостей сегодняшнего дня - Лионель Месси решил покинуть "Барселону". Стала известна возможная причина такого решения.
Как сообщают испанские СМИ, все произошло после встречи с Рональдом Куманом. Новоиспеченный тренер четко дал понять аргентинцу, что никаких привилегий не будет не для кого, в том числе и для самого Лео. Он посчитал, что это может подорвать его статус лучшего игрока в команде.
Koeman apparently told Messi that the "privileges were over." For Messi that was too much, leading to his decision to leave.— AS English (@English_AS) August 25, 2020
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Отметим, что руководство клуба собрало экстренное