Привилегий при Кумане не будет. Стала известна возможная причина ухода Месси

Одна из главных новостей сегодняшнего дня - Лионель Месси решил покинуть "Барселону". Стала известна возможная причина такого решения.

Как сообщают испанские СМИ, все произошло после встречи с Рональдом Куманом. Новоиспеченный тренер четко дал понять аргентинцу, что никаких привилегий не будет не для кого, в том числе и для самого Лео. Он посчитал, что это может подорвать его статус лучшего игрока в команде.

Koeman apparently told Messi that the "privileges were over." For Messi that was too much, leading to his decision to leave.



