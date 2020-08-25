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Привилегий при Кумане не будет. Стала известна возможная причина ухода Месси

Испания
(1 голосов)

Новый тренер не обещал легкой жизни

Привилегий при Кумане не будет. Стала известна возможная причина ухода Месси
UA-Футбол
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Одна из главных новостей сегодняшнего дня - Лионель Месси решил покинуть "Барселону". Стала известна возможная причина такого решения.

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Как сообщают испанские СМИ, все произошло после встречи с Рональдом Куманом. Новоиспеченный тренер четко дал понять аргентинцу, что никаких привилегий не будет не для кого, в том числе и для самого Лео. Он посчитал, что это может подорвать его статус лучшего игрока в команде.

Отметим, что руководство клуба собрало экстренное совещание по данному вопросу.

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона
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Комментарии (5)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
25.08.2020 в 23:17
Ну якщо Мессі вважає, що рівні права гравців в команді підірвуть його статус найкращого, то даце істєріка карліказахвилювався слабкодухий Мессі
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
25.08.2020 в 23:14
Смешно, если это правда. Завоевать эти привилегии и доказать, кто намбер ван, Месси уже не хочет, нужна безусловная любовь. А чем в последние годы все эти "легенды" заслужили эту любовь? Потупленными в пол глазками и постоянным позором в ЛЧ?
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+2
0
alex.belogubko (одесса)
25.08.2020 в 23:10
Месси не пропадёт а Куман другое дело
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0
-1
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Говард (землянин)
25.08.2020 в 23:06
Жаль, шо замечательный в прошлом футболист Барсы стал пешкой в руках у барселонских жидов. И мужа Шакиры...
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0
-3
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ВітяДобрий ніч (Київ)
25.08.2020 в 23:13
А може просто Куман не захотів ставати пєшкой Мессі та цілувати йому сраку, як це робив його попередник?
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0
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