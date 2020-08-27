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Экс-агент Гризманна: Антуан хотел уйти, но Куман уговорил его остаться

Испания
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Француз проведет еще один сезон на "Камп Ноу"

Экс-агент Гризманна: Антуан хотел уйти, но Куман уговорил его остаться
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Эрик Олатс, бывший агент Антуана Гризманна, рассказал, что форвард хотел уйти из "Барселоны" по окончании сезона, но теперь этого, похоже, не произойдет.

"Еще до катастрофы с "Баварией" у Антуана было одно-единственное желание - уйти. Он чувствовал, что не является частью плана, и дальше так продолжаться не могло", - цитирует агента RMC.

"Антуан всерьез изучал возможность ухода, но потом, как мы уже знаем, был разговор с Куманом, который его переубедил. Новый тренер поделился с Гризманном своими планами и дал понять, что видит его важным игроком в своем проекте".

Гризманн перебрался в "Барсу" из "Атлетико" год назад и в первом сезоне на "Камп Ноу" забил 15 голов в 48 матчах, регулярно становясь объектом критики со стороны прессы и болельщиков.

В эти дни из "Барселоны" собрался уходить ее многолетний лидер и рекордсмен Лионель Месси.

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В статье: Рональд Куман Антуан Гризманн Барселона
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