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Экс-агент Гризманна: Антуан хотел уйти, но Куман уговорил его остаться
Француз проведет еще один сезон на "Камп Ноу"
Эрик Олатс, бывший агент Антуана Гризманна, рассказал, что форвард хотел уйти из "Барселоны" по окончании сезона, но теперь этого, похоже, не произойдет.
"Еще до катастрофы с "Баварией" у Антуана было одно-единственное желание - уйти. Он чувствовал, что не является частью плана, и дальше так продолжаться не могло", - цитирует агента RMC.
"Антуан всерьез изучал возможность ухода, но потом, как мы уже знаем, был разговор с Куманом, который его переубедил. Новый тренер поделился с Гризманном своими планами и дал понять, что видит его важным игроком в своем проекте".
Гризманн перебрался в "Барсу" из "Атлетико" год назад и в первом сезоне на "Камп Ноу" забил 15 голов в 48 матчах, регулярно становясь объектом критики со стороны прессы и болельщиков.
В эти дни из "Барселоны" собрался уходить ее многолетний лидер и рекордсмен Лионель Месси.