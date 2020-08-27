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СМИ: Бартомеу готов покинуть свой пост, чтобы Месси остался в Барселоне

Испания
(2 голосов)

Один из них точно покинет каталонцев

СМИ: Бартомеу готов покинуть свой пост, чтобы Месси остался в Барселоне
UA-Футбол
Новина українською

Главная тема недели - возможный уход Лео Месси из "Барселоны". Многие СМИ уверяют, что аргентинец принял окончательное решение.

Фанаты и поклонники, в большинстве своем, видят одного виновника - Хосепа Марию Бартомеу. Кресло президента сейчас серьезно шатается.

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Как сообщает Sports.es, в ближайшее время Месси и Бартомеу проведут встречу. Сообщается, что второй готов будет покинуть свой пост, если Лео признает, что вся проблема именно в Хосепе и будет готов остаться.

Ожидается, что в ближайшие дни Месси официально объявит причину своего решения.

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В статье: Лионель Месси Барселона Хосеп Мария Бартомеу
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Источник:
Sports.es,
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Комментарии (13)
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Инспектор ( )
27.08.2020 в 20:00
Вопрос к Дариану Кларку из Монреаля. Без поддевки. Сколько зарплата у президента Барселоны?
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0
-1
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armik (Киев)
27.08.2020 в 19:59
И пусть идет. Месси и компания сразу помолодеют минимум на 10 лет и начнут феерить.Мы про них еще не раз услышим!
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0
-1
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Инспектор ( )
27.08.2020 в 19:56
Похоже на театр абсурда. Месси вечный?
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+1
-2
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ВітяДобрий ніч (Київ)
27.08.2020 в 20:00
Ну дамавзолєй уже в проекті
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0
-1
balamyt (Boston)
27.08.2020 в 19:47
Я конечно не представляю Барсу без ее символа Лео Месси ,но только ли в президенте дело Там ковлек проблем...Без Месси Барсе выжить будит Сложнее
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+1
-4
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ВітяДобрий ніч (Київ)
27.08.2020 в 19:48
Вот-вотщо ж я кажу овєчкі
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+2
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.08.2020 в 19:51
Ты переименовал своих, вася? ви ж обозвали себя оленями... теперь уже вы овцы?
+2
-4
Alex.696 (Немирів)
27.08.2020 в 19:36
Дайош мессю в президенти барси!!!
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+2
-5
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ВітяДобрий ніч (Київ)
27.08.2020 в 19:45
Так він не буде офіційним президентом, а підкилимним. Відповідальність його страшитьтіпа не виграли чемп, не отримав зм і всьо: ей! овєчкі(фанати барси), я ухажююю. І овече стадо на чолі з оленями з криками "бєєєєєєєєєє!" свєргає ще одного президентаа Меська як би не при чому, відповідальності нуль, й надалі продовжує свої мутки безнаказанно та й сподівається на ще один зм в прістарєлому віці та з пішоходною гроюікона на яку заслужили недолугі фанати барси. Не думали вони, що гівно яке вони роками лили в сторону Реалу та інших команд до них же і вернеться в 100кратному обсязі
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+3
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.08.2020 в 19:49
Спасибо, вася, смешно... Предложи свой юмор Петросяну...
+2
-4
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
27.08.2020 в 19:54
А ось і олєнь ей, алєнь, а ти чо не відповів за рахунок 2-8, а почав морозитись, як старушка Меська
+2
-2
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ВітяДобрий ніч (Київ)
27.08.2020 в 19:30
Я думав, що Барса вже на дні, але якщо Бармалєй прогнеться і піде під натиском іспользованих карліком слабоумних фанатів , то це буде утопіяМессі - ігрок, тренер, президент та власник
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+5
-6
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.08.2020 в 19:50
Продолжай дурачиться, вася. ты забавный...
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+2
-4


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