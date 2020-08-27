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СМИ: Бартомеу готов покинуть свой пост, чтобы Месси остался в Барселоне
Один из них точно покинет каталонцев
Главная тема недели - возможный уход Лео Месси из "Барселоны". Многие СМИ уверяют, что аргентинец принял окончательное решение.
Фанаты и поклонники, в большинстве своем, видят одного виновника - Хосепа Марию Бартомеу. Кресло президента сейчас серьезно шатается.
Как сообщает Sports.es, в ближайшее время Месси и Бартомеу проведут встречу. Сообщается, что второй готов будет покинуть свой пост, если Лео признает, что вся проблема именно в Хосепе и будет готов остаться.
Ожидается, что в ближайшие дни Месси официально объявит причину