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Месси отказался выходить из отпуска и проходить медосмотр с Барсой

Испания
(1 голосов)

Лео твердо настроен покинуть "сине-гранатовых"

Месси отказался выходить из отпуска и проходить медосмотр с Барсой
Новина українською

Каталонское радио RAC1 сообщает, что Лионель Месси не прибудет завтра на базу клуба.

У каталонцев на 30-августа запланировано прохождения медосмотра - игроки должны будут сдать ПЦР-тесты на COVID-19. Также первая команда приступит к тренировкам.

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Капитан "сине-гранатовых" сохраняет желание покинуть "Барсу" и перейти в другой клуб в это трансферное окно.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
RAC1
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Комментарии (12)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.08.2020 в 22:22
редакції UA-ФУТБОЛкласну фотку вставили (саме в унісон з моральною позицією аргентинця)
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0
-1
Trztrqtr (Украина)
29.08.2020 в 22:20
Как в такой ситуации можно заставить его что-то делать? Т.е. принудить то можно, но созидать в футболе-не гайки крутить. Если человек не хочет, то он бесполезен. Понятно что на него многое заточено и за пределами поля, но насильно его заставить что-то делать будет просто ошибкой.
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0
0
Wertu098 (8-2 -красота)
29.08.2020 в 22:15
Представление шапито под названием-фуфлона ,продолжается))))))...ахаха,но сейчас придёт Дарья олениха,и расскажет как все плохо в Реале,и что Перес банкрот)))
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+1
-3
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Говард (землянин)
29.08.2020 в 22:16
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+1
-3
avatar
Инспектор ( )
29.08.2020 в 22:13
Клуб поступает по свински. Надо отпустить бесплатно
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+4
-2
Володимирович (Кременчуг)
29.08.2020 в 22:20
А навіщо? Мені здається те що дає за нього сіті це норм!!! Три класних гравці +100 млн в - 100 зп Мессі! Куплять на ці гроші захисників 2 чи 3, і нова команда готова! Всі задоволені!
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0
0
ShtanGa (Славське)
29.08.2020 в 22:06
Конфлікт серйозний....ми не все знаємо
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+1
0
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Говард (землянин)
29.08.2020 в 22:04
Если не прибудет на треньку, значит ложил он на штраф от клуба или уже всё обстряпали и завтра-послезавтра огласят..
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+1
-1
Kadbert (Energodar)
29.08.2020 в 22:01
вот тебе и благодарность клубу
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+2
-3
support (Kyiv)
29.08.2020 в 22:08
Благодарность клуба ты хотел сказать ? Чудак в соло устал тащить этих мертворожденных
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+3
-1
skopa (Харьков)
29.08.2020 в 22:01
Молодец, даже не ожидал...
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+2
-2
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Говард (землянин)
29.08.2020 в 22:06
А то.. Пацан сказал - пацан сделал.
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+1
-2


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