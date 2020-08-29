Месси отказался выходить из отпуска и проходить медосмотр с Барсой

Каталонское радио RAC1 сообщает, что Лионель Месси не прибудет завтра на базу клуба.

У каталонцев на 30-августа запланировано прохождения медосмотра - игроки должны будут сдать ПЦР-тесты на COVID-19. Также первая команда приступит к тренировкам.

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Капитан "сине-гранатовых" сохраняет желание покинуть "Барсу" и перейти в другой клуб в это трансферное окно.