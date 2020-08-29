Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси отказался выходить из отпуска и проходить медосмотр с Барсой
Лео твердо настроен покинуть "сине-гранатовых"
Каталонское радио RAC1 сообщает, что Лионель Месси не прибудет завтра на базу клуба.
У каталонцев на 30-августа запланировано прохождения медосмотра - игроки должны будут сдать ПЦР-тесты на COVID-19. Также первая команда приступит к тренировкам.
Капитан "сине-гранатовых" сохраняет желание покинуть "Барсу" и перейти в другой клуб в это трансферное окно.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:RAC1
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex7Chapman (Кропивницький)
29.08.2020 в 22:22
Ответить
0
-1
Trztrqtr (Украина)
29.08.2020 в 22:20
Ответить
0
0
Wertu098 (8-2 -красота)
29.08.2020 в 22:15
Ответить
+1
-3
Говард (землянин)
29.08.2020 в 22:16
Ответить
+1
-3
Инспектор ( )
29.08.2020 в 22:13
Ответить
+4
-2
Володимирович (Кременчуг)
29.08.2020 в 22:20
Ответить
0
0
ShtanGa (Славське)
29.08.2020 в 22:06
Ответить
+1
0
Говард (землянин)
29.08.2020 в 22:04
Ответить
+1
-1
Kadbert (Energodar)
29.08.2020 в 22:01
Ответить
+2
-3
support (Kyiv)
29.08.2020 в 22:08
Ответить
+3
-1
skopa (Харьков)
29.08.2020 в 22:01
Ответить
+2
-2
Говард (землянин)
29.08.2020 в 22:06
Ответить
+1
-2
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...