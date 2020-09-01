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Де Йонг: Месси? Он все еще в нашем командном чате
Информация от голландца
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг прокомментировал слухи о вероятном уходе Лео Месси из клуба.
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"Надеюсь, что Лео будет в команде, когда я вернусь из расположения сборной. Пока что могу сказать, что он все еще находится в нашем командном чате в WhatsApp.
Я не общался с ним или с клубом. Я не должен этого делать. Если Месси уйдет - это может стать большим ударом для всей команды", - заявил голландец.
Отметим, что данный момент, Месси бойкотирует
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Комментарии (2)
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01.09.2020 в 23:05
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IM-RM-DK (Miami)
01.09.2020 в 23:05
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