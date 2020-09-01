Де Йонг: Месси? Он все еще в нашем командном чате

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг прокомментировал слухи о вероятном уходе Лео Месси из клуба.

"Надеюсь, что Лео будет в команде, когда я вернусь из расположения сборной. Пока что могу сказать, что он все еще находится в нашем командном чате в WhatsApp.

Я не общался с ним или с клубом. Я не должен этого делать. Если Месси уйдет - это может стать большим ударом для всей команды", - заявил голландец.