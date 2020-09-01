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Де Йонг: Месси? Он все еще в нашем командном чате

Испания
(2 голосов)

Информация от голландца

Де Йонг: Месси? Он все еще в нашем командном чате
UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг прокомментировал слухи о вероятном уходе Лео Месси из клуба.

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"Надеюсь, что Лео будет в команде, когда я вернусь из расположения сборной. Пока что могу сказать, что он все еще находится в нашем командном чате в WhatsApp.

Я не общался с ним или с клубом. Я не должен этого делать. Если Месси уйдет - это может стать большим ударом для всей команды", - заявил голландец.

Отметим, что данный момент, Месси бойкотирует тренировки "Барселоны".

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В статье: Лионель Месси Барселона Френки де Йонг
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Комментарии (2)
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IM-RM-DK (Miami)
01.09.2020 в 23:05
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IM-RM-DK (Miami)
01.09.2020 в 23:05
Полузащитник «Барселоны» Де Йонг высказался о ситуации в клубе и о будущем Лионеля Месси.На вопрос о кризисе в Барселоне«Это хаос, происходит слишком многое».
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