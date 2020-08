Барселона провела первую тренировку с Куманом. Пресс-служба не упомянула об отсутствии Месси

Сегодня Рональд Куман провел первую тренировку с "Барселоной". Он сменил на посту наставника Кике Сетьена, который был уволен после разгрома в Лиге Чемпионов.

На тренировке присутсвовало 19 человек. Индивидуальное занятие провели Пике, Суарес, Дембеле, Нето, Альба, Роберто, Видаль, Фирпо, Рафинья, О. Бускетс, Фернандес, Ваге, Араухо, Акиеме, Куэнка, Конрад, Мориба, Мончу и Арнау Тенас.

Как и сообщали СМИ, на тренировке отсутствовал Месси . Пресс-служба клуба об этом не упомянула отдельно. Был упомянут только Иван Ракитич, который не прибыл на тренировку, так как скоро станет игроком "Севильи".

19 players have trained individually on Camp Tito Vilanova and Pitch 2.@ivanrakitic did not train with the permission of the club.



