Артур: Играть с Роналду и другими игроками Ювентуса - реализация мечты

Бразильский полузащитник Артур Мело, который с нового сезона будет защищать цвета "Ювентуса", прокомментировал свой переход.

"Переход в "Ювентус" - очень важный день для меня. Хочу поблагодарить всех менеджеров, директоров, которые меня приветствовали. Играть с Роналду и другими игроками клуба - реализация мечты.

Пирло? Пока что у меня не было разговора с ним. Он был уникальным игроком. Большая привилегия играть под его руководством, но пока что мы не говорили о моей позиции на поле", - заявил бразилец.

Отметим, что в обмен на Артура, не считая десяти миллионов, в "Барселону" отправился один из лидеров "зебр" - Миралем Пьянич.