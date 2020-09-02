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Артур: Играть с Роналду и другими игроками Ювентуса - реализация мечты

Испания
(1 голосов)

А ведь раньше играл с Месси

Артур: Играть с Роналду и другими игроками Ювентуса - реализация мечты
UA-Футбол
Новина українською

Бразильский полузащитник Артур Мело, который с нового сезона будет защищать цвета "Ювентуса", прокомментировал свой переход.

"Переход в "Ювентус" - очень важный день для меня. Хочу поблагодарить всех менеджеров, директоров, которые меня приветствовали. Играть с Роналду и другими игроками клуба - реализация мечты.

Пирло? Пока что у меня не было разговора с ним. Он был уникальным игроком. Большая привилегия играть под его руководством, но пока что мы не говорили о моей позиции на поле", - заявил бразилец.

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Отметим, что в обмен на Артура, не считая десяти миллионов, в "Барселону" отправился один из лидеров "зебр" - Миралем Пьянич.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Артур Рамос
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Комментарии (3)
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Планетянин (анестезио длб)
02.09.2020 в 22:01
артур - проститутка и чмо
Ответить
0
-1
Algrab (Костопiль)
02.09.2020 в 22:43
2-8, длб
Ответить
0
-1
Планетянин (анестезио длб)
02.09.2020 в 23:42
п н х
0
0


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