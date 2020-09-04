Коутиньо начал предсезонную подготовку с Барселоной

Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо вернулся в расположение испанского гранда после аренды в мюнхенской "Баварии" – об этом сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".

Читайте также Коутиньо входит в планы Кумана в Барселоне

28-летний бразильский исполнитель начал предсезонную подготовку с "Барселоной".

Напомним, Филиппе в прошлом сезоне сыграл 38 матчей за "Баварию" и забил 11 голов, а также оформил 9 результативных передач. С командой он выиграл чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов.