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Коутиньо начал предсезонную подготовку с Барселоной
Филиппе прилетел в Испанию
Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо вернулся в расположение испанского гранда после аренды в мюнхенской "Баварии" – об этом сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".
28-летний бразильский исполнитель начал предсезонную подготовку с "Барселоной".
Напомним, Филиппе в прошлом сезоне сыграл 38 матчей за "Баварию" и забил 11 голов, а также оформил 9 результативных передач. С командой он выиграл чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов.
???? Ciutat Esportiva— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 4, 2020
⚽️ @Phil_Coutinho has joined preseason training pic.twitter.com/4TaWcgbIsd