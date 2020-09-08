Испания
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Атлетико выкупил контракт Карраско
Янник-Феррейра снова переехал в Испанию
"Атлетико" подписал постоянный контракт с полузащитником Янником-Феррейрой Карраско. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В прошлом сезоне он выступал за "матрасников" на правах аренды из китайского "Далянь Ифан". Контракт бельгийца рассчитан на четыре года.
В прошлом сезоне он провел за команду 16 матчей и забил один мяч при четырех передачах. 27-летний футболист выступал в Китае с 2018 по 2019 год. До этого он провел три сезона в "Атлетико".
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