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Куман: Месси, как и всей Барсе, нужно прибавить физически
Наставник высказался о подготовке команды к сезону
Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман после товарищеского матча с "Химнастиком" (3:1) высказался об игре форварда Лионеля Месси.
"Он показал тот же настрой, что и в первый день тренировок. Он хорошо работает на занятиях, он также занимался, когда пропускал тренировки.
Он прекрасно знает, что ему нужно прибавить физически – как и всей команде. Его мастерство говорит само за себя", – цитирует Кумана Marca.
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Комментарии (5)
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Инспектор ( )
13.09.2020 в 11:11
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Maldini (Киев)
13.09.2020 в 10:38
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Red_Cat (Салоники)
13.09.2020 в 11:00
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
13.09.2020 в 11:43
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Инспектор ( )
13.09.2020 в 10:13
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