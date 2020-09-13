Куман: Месси, как и всей Барсе, нужно прибавить физически

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман после товарищеского матча с "Химнастиком" (3:1) высказался об игре форварда Лионеля Месси.

"Он показал тот же настрой, что и в первый день тренировок. Он хорошо работает на занятиях, он также занимался, когда пропускал тренировки.

Он прекрасно знает, что ему нужно прибавить физически – как и всей команде. Его мастерство говорит само за себя", – цитирует Кумана Marca.