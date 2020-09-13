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Куман: Месси, как и всей Барсе, нужно прибавить физически

Испания
(1 голосов)

Наставник высказался о подготовке команды к сезону

Куман: Месси, как и всей Барсе, нужно прибавить физически
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман после товарищеского матча с "Химнастиком" (3:1) высказался об игре форварда Лионеля Месси.

"Он показал тот же настрой, что и в первый день тренировок. Он хорошо работает на занятиях, он также занимался, когда пропускал тренировки.

Он прекрасно знает, что ему нужно прибавить физически – как и всей команде. Его мастерство говорит само за себя", – цитирует Кумана Marca.

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона
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Комментарии (5)
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Инспектор ( )
13.09.2020 в 11:11
Пешеходов надо любить. Ильф&Петров
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Maldini (Киев)
13.09.2020 в 10:38
МЕССИ -УХОДИ?ПРИБАВЛЯТЬ будет Куман!!!
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Red_Cat (Салоники)
13.09.2020 в 11:00
Месси будет наблюдать как Куман будет прибавлять
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
13.09.2020 в 11:43
А може Куман ще й сраку підтирать повинен? глорам коханого Карліто начхати на Барсу та внесок, котрий цей тренер вніс в історію клубупозор!
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Инспектор ( )
13.09.2020 в 10:13
Да, да пусть пешеход побегает, не развалится
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