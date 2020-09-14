Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Кавани ведет переговоры с Барселоной
Сам пошел на контакт
Эдинсон Кавани уже долгое время находится в поиске нового клуба. Ранее сорвался его переход в "Бенфику".
Читайте такжеПереход Кавани в Бенфику сорвался
Недавно уругваец вышел на контакт с "Барселоной". По данным Sport.es, он предложил свои услуги "Барселоне", которая ищет замену Суаресу.
Каталонцы дали понять футболисту, что он для них не приоритетный вариант. Главная проблема - запросы Кавани, который хочет получать восемь миллионов евро в год.
Отметим, что "Барселона" хочет
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
paramon7 (Запорожье)
14.09.2020 в 21:59
Ответить
+1
0
Spokoyno (Киев)
14.09.2020 в 21:39
Ответить
+1
0
Планетянин (О спорт, ты мир!)
14.09.2020 в 21:58
Ответить
0
0
Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.09.2020 в 21:05
Ответить
+3
-2
Loader (Днепр)
14.09.2020 в 21:19
Ответить
+2
-3
Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.09.2020 в 21:58
0
0
balamyt (Boston)
14.09.2020 в 21:22
Ответить
+1
-1
Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.09.2020 в 21:56
0
-2
Red_Cat (Салоники)
14.09.2020 в 21:41
Ответить
+2
-4
Vyacheslav Dadyka
14.09.2020 в 21:45
0
0
Планетянин (О спорт, ты мир!)
14.09.2020 в 21:55
0
-2
Loader (Днепр)
14.09.2020 в 21:56
0
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...