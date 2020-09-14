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СМИ: Кавани ведет переговоры с Барселоной

Испания
(1 голосов)

Сам пошел на контакт

СМИ: Кавани ведет переговоры с Барселоной
UA-Футбол
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Эдинсон Кавани уже долгое время находится в поиске нового клуба. Ранее сорвался его переход в "Бенфику".

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Недавно уругваец вышел на контакт с "Барселоной". По данным Sport.es, он предложил свои услуги "Барселоне", которая ищет замену Суаресу.

Каталонцы дали понять футболисту, что он для них не приоритетный вариант. Главная проблема - запросы Кавани, который хочет получать восемь миллионов евро в год.

Отметим, что "Барселона" хочет подписать Депая.

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В статье: Эдинсон Кавани Барселона
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Комментарии (12)
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paramon7 (Запорожье)
14.09.2020 в 21:59
Действительно будет странно если избавятся от Суареса и возьмут Кавани. Не болею за барсу, но мне непонятно решение Кумана по Суаресу. Суарес точно не был слабым звеном в прошлом сезоне.
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Spokoyno (Киев)
14.09.2020 в 21:39
Авжеж... "Заберите у них этот брак и выдайте другой" (Волга-Волга)" Суареса виживаємо, бо старий, а беремо аж на 21 день молодшого
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+1
0
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
14.09.2020 в 21:58
Спокойно товарищ, ещё не берём.
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0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.09.2020 в 21:05
Было несколько матчей, и между Аргентиной и Уругваем и между Барселоной и ПСЖ, в которых Месси и Кавани почти подрались. Их вовремя останавливали. Поэтому, врядли....
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+3
-2
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Loader (Днепр)
14.09.2020 в 21:19
Суарес помирит при необходимости.)
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+2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.09.2020 в 21:58
Да, уже так было... Но ведь Суаресу открыта дверь на выход...
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balamyt (Boston)
14.09.2020 в 21:22
Суарес тоже кого-то даже кусал...ну и что..Зидан бодался с Матераци .Это футбол и эмоции..И в Динамо К Ярмоленко дрался со Степаненко ..но в СБУ дружат...Все забывается
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+1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.09.2020 в 21:56
Да, безусловно, ситуации в футболе бывают разные. Но когда космонавтов отправляют на околоземную орбиту, одним из факторов отбора экипажа есть психологическая совместимость людей. Никогда не будет так, что ... " А давай запустим двоих, а они там помирятся".. Вот так и в футболе... Как минимум 10 месяцев делить раздевалку с тем, к кому испытываешь неприязнь, это очень не правильно.
0
-2
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Red_Cat (Салоники)
14.09.2020 в 21:41
Свободным агентом? А почему бы и нет? Добавить в коллекцию титул чемпиона Испании.
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+2
-4
Vyacheslav Dadyka
14.09.2020 в 21:45
Он не нужен Барселоне, это точно..
0
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
14.09.2020 в 21:55
и КК и ЛЧ
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-2
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Loader (Днепр)
14.09.2020 в 21:56
На один сезон при сложном финансировании трансферов этого года? Почему бы и нет. Факт в том, что он возрастной игрок и Суарес мне всегда казался покруче. Получается: вытащить человека из системы и вставить из не системы. Похоже на чепухню от журналистов.
0
-1


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