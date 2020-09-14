СМИ: Кавани ведет переговоры с Барселоной

Эдинсон Кавани уже долгое время находится в поиске нового клуба. Ранее сорвался его переход в "Бенфику".

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Недавно уругваец вышел на контакт с "Барселоной". По данным Sport.es, он предложил свои услуги "Барселоне", которая ищет замену Суаресу.

Каталонцы дали понять футболисту, что он для них не приоритетный вариант. Главная проблема - запросы Кавани, который хочет получать восемь миллионов евро в год.