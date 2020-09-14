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С Луниным, но без Эдегора. Стала известна заявка Реала на контрольный матч
Украинец должен получить игровое время
Уже завтра мадридский "Реал" проведет контрольный матч. Их ждет встреча с "Хетафе".
Стала известна заявка "сливочных". Нельзя не отметить наличие Андрея Лунина, который в ближайшем сезоне должен занять роль сменщика Куртуа. А вот отсутствие Мартина Эдегора удивляет - он не травмирован, в отличии от Азара и Бэйла.
Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе.
Защитники: Карвахаль, Милитао, Рамос, Менди, Начо, Варан, Марсело, Одриосола, Гутьеррес, Эрнандес
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Парк, Бланко, Аррибас, Дотор
Нападающие : Майорал, Бензема, Винисиус, Родриго, Хуан
Начало матча - 20:00 по киевскому времени.